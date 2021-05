Thầy của Văn Quyến đầu quân cho bóng đá Hà Tĩnh; Xuân Trường, Văn Hậu, Văn Xuân tiếp tục tập riêng

HLV Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1954 tại TP Vinh (Nghệ An). Ông Thịnh được xem là người rất mát tay trong công tác đào tạo trẻ. Ông là người thầy dẫn dắt thế hệ Văn Quyến, Minh Đức, Như Thuật, Văn Vinh... vô địch Giải U14 toàn quốc và liên tiếp gặt gái những thành công khác khi thi đấu các giải U18 và U21.

"Thật tuyệt, thông thường những bữa tiệc bất ngờ luôn là tuyệt nhất", Pep tiết lộ về cách thức ăn mừng của City.

Man City đã vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Trên thực tế, The Citizens còn không phải ra sân mà vẫn nhận tin vui báo về Old Trafford. Leicester đã giúp thầy trò Pep Guardiola một tay khi đánh bại Man United với tỷ số 2-1, qua đó chấm dứt hi vọng bám đuổi của Quỷ đỏ.



Chức vô địch này là màn trả thù xứng đáng của City sau mùa trước. Nó đến không quá bất ngờ khi City thể hiện sức mạnh vượt trội bắt đầu từ giai đoạn đầu năm mới cho tới hiện tại. Cộng với những quy định về giãn cách xã hội nên màn ăn mừng của City cũng giản dị hơn rất nhiều.