Thị trấn Tân Kỳ giải tỏa lấn chiếm hành lang giao thông, chợ cóc, chợ tạm

(Baonghean.vn) - Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang thực hiện giải tỏa tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, chợ cóc, chợ tạm... nhằm xây dựng một đô thị văn minh.

Tình trạng một bộ phận người dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; chợ cóc, chợ tạm hoạt động tại một số điểm trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ (Tân Kỳ) đã tạo ra hình ảnh không đẹp và gây mất trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, trong đó, nổi cộm là khu vực chợ cóc bên đường Nguyễn Xuân Ôn và một số điểm lấn chiếm vỉa hè ở khu vực vòng xuyến đường Hồ Chí Minh.

Thực trạng này người dân Tân Kỳ đã nhiều lần đề nghị các cấp, ngành địa phương phải có giải pháp dẹp bỏ để khu vực thị trấn thực sự sạch, đẹp và có môi trường kinh doanh được an toàn hơn.

Trước tình hình đó, đầu tháng 12/2022, UBND thị trấn Tân Kỳ đã có kế hoạch phát động cuộc vận động “Cán bộ, đảng viên, người dân đi chợ đúng nơi quy định”, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Ông Nguyễn Công Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND, ngày 8/12/2022 của UBND thị trấn, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân chung tay xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn với mục đích là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành lang an toàn giao thông.

Không ủng hộ các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán, xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, chợ tự phát, hàng rong, những điểm họp chợ không đúng nơi quy định. Tham gia việc đi chợ, mua bán, trao đổi hàng hóa tại những nơi đúng quy định, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Theo đó, mỗi người một việc làm, một hành động để cùng chung tay xây dựng thị trấn Tân Kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng các hành vi ứng xử, nếp sống văn hóa, văn minh của người dân đô thị; làm cho mọi người, mọi cộng đồng dân cư có nếp sống tôn trọng luật pháp, tôn trọng quy định, quy ước của cộng đồng.

Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng thị trấn ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến về ý thức đô thị trong các tầng lớp nhân dân thông qua việc chấp hành các quy định về quản lý đô thị, để thị trấn Tân Kỳ thật sự “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Đây cũng là hành động thiết thực đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập thị trấn Tân Kỳ (1/3/1988 - 1/3/2023); 60 năm ngày thành lập huyện Tân Kỳ (19/4/1963 - 19/4/2023 )", ông Nguyễn Công Trung chia sẻ.

Để mỗi người dân hiểu và thực hiện đúng kế hoạch đã ban hành, cuộc vận động được phát động và triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục, kiên trì và đồng bộ. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy tính tự giác, ý thức cộng đồng trong mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

"100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, hộ gia đình trên địa bàn thị trấn ký cam kết và thực hiện việc đi chợ đúng nơi quy định. Cuộc vận động bắt đầu từ ngày 9 tháng 12 năm 2022, trong đó, tập trung cao điểm vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cả năm 2023 và các năm tiếp theo" ông Nguyễn Công Trung cho biết thêm.

Những năm qua, huyện Tân Kỳ đã thu hút được các doanh nghiệp vào đầu tư nhiều nhà máy hoạt động có hiệu quả; đặc biệt chợ Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng khang trang, bề thế, tạo nơi kinh doanh, buôn bán thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay khu vực mua bán thực phẩm tươi sống và rau, củ, quả... tại chợ Tân Kỳ vẫn ít người vào hoạt động, nguyên nhân là do các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn chưa chịu vào./.