Thị trường Thị trường cà phê Trung Quốc hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ - Brazil Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Trump áp thuế 50% lên Brazil, Trung Quốc mở rộng cánh cửa cho cà phê Brazil, ngành chịu ảnh hưởng nặng nhất từ thuế quan của Mỹ

Tóm tắt nhanh: Mỹ áp thuế 50% với hàng hóa Brazil, có hiệu lực từ ngày 7/8. Trung Quốc nhanh chóng mở rộng nhập khẩu cà phê Brazil, cấp phép cho 183 công ty. Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Brazil sang Mỹ – chiếm hơn 30% lượng nhập khẩu của Mỹ trong 2024. Lý do thuế Mỹ liên quan đến vụ xét xử cựu Tổng thống Bolsonaro. Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với Brazil trên nhiều lĩnh vực.

Cà phê Brazil: Từ thiệt hại ở Mỹ sang cơ hội tại Trung Quốc

Hôm thứ 4, đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil đã chia sẻ đoạn video trên nền tảng X (Twitter cũ), kèm thông điệp: “Các doanh nghiệp Trung Quốc đang đến Brazil”, với hình ảnh nổi bật của hãng giao đồ ăn Meituan.

Bài đăng còn nói: “Brazil đang củng cố hiện diện tại Trung Quốc với loại cà phê được yêu mến của mình.”

Ít ngày trước đó, Trung Quốc thông báo phê duyệt cho 183 công ty cà phê Brazil được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong thời hạn 5 năm. Một thông điệp khác từ đại sứ quán nhấn mạnh rằng cà phê đang dần trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày tại Trung Quốc.

Mỹ đang là khách hàng số một của cà phê Brazil

Mỹ hiện là quốc gia nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới, trong đó Brazil là nhà cung cấp số một, chiếm 30,7% trong số 1,5 triệu tấn cà phê Mỹ nhập khẩu năm 2024.

Nhưng với mức thuế nhập khẩu mới lên tới 50%, ngành cà phê Brazil có nguy cơ mất đi một thị trường chủ lực, mở đường cho Trung Quốc trở thành đối tác thay thế chiến lược.

Chính quyền Trump không giấu giếm lý do chính trị đằng sau quyết định đánh thuế. Trong sắc lệnh ký tuần trước, Nhà Trắng cáo buộc Brazil vi phạm nhân quyền vì tiến hành xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người đang đối mặt với cáo buộc âm mưu đảo chính.

Ông Bolsonaro, một đồng minh thân thiết của Trump đã phủ nhận mọi cáo buộc. Ngay sau đó, ông Trump gửi thư yêu cầu Brazil "ngừng ngay phiên tòa", cho rằng Tổng thống Lula đang tiến hành "cuộc săn phù thủy" chính trị.

Tổng thống Lula đáp trả: “Tòa án Brazil độc lập. Tổng thống không có ảnh hưởng gì đến hệ thống tư pháp”, và khẳng định Bolsonaro đang bị xét xử vì hành vi liên quan đến đảo chính, không phải vì cá nhân ông ấy.

Brazil chuẩn bị phản ứng, Trung Quốc mời gọi hợp tác sâu hơn

Chính phủ Brazil cho biết sẽ có hành động đáp trả thuế quan từ Mỹ, nhưng chưa công bố chi tiết. Tổng thống Lula tuyên bố: “Brazil phải được đối xử bình đẳng trong mọi đàm phán thương mại với Mỹ.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng các cuộc trao đổi với chính quyền Trump không thể kéo dài vô hạn.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Guo Jiakun phát biểu trong họp báo: “Hợp tác giữa Bắc Kinh và Brasília đã đem lại lợi ích cho cả hai nước”, đồng thời cam kết Trung Quốc sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược với Brazil.

Động thái mới nhất từ Trung Quốc cho thấy nước này không chỉ nhắm đến lợi ích thương mại, mà còn tận dụng cơ hội để tăng cường vị thế địa chính trị tại Nam Mỹ, khu vực vốn nằm trong tầm ảnh hưởng lâu dài của Mỹ.

Với ngành cà phê Brazil, việc chuyển hướng từ thị trường Mỹ sang Trung Quốc có thể mở ra cánh cửa mới, nhưng cũng kéo theo sự phụ thuộc và tái định hướng sản xuất.