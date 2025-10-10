Thị trường xe điện Mỹ đối mặt nguy cơ sụt giảm mạnh Một khảo sát mới cho thấy nhu cầu xe điện tại Mỹ có thể giảm một nửa nếu chính phủ ngừng ưu đãi thuế, buộc các hãng xe phải giảm giá để giữ chân khách hàng.

Sự phát triển của thị trường xe điện (EV) tại Mỹ trong những năm qua có sự đóng góp lớn từ các chính sách ưu đãi thuế của chính phủ. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy sự phụ thuộc này lớn đến mức nhu cầu có thể sụt giảm nghiêm trọng khi các khoản hỗ trợ tài chính bị gỡ bỏ, cho thấy yếu tố giá cả vẫn là rào cản chính với người tiêu dùng.

Yếu tố tài chính quyết định lựa chọn

Theo khảo sát do The Harris Poll thực hiện từ ngày 23 đến 25 tháng 9 với 2.095 người trưởng thành, khả năng chi trả vẫn là mối quan tâm hàng đầu của 64% người mua xe. Trong số những người có ý định mua hoặc thuê xe, khoảng 29% cho biết họ có khả năng sẽ chọn một chiếc xe điện.

Đáng chú ý, nghiên cứu chỉ ra rằng đối với những người đã từng sử dụng xe điện nhưng sau đó chuyển về xe xăng hoặc hybrid, các ưu đãi tài chính đóng vai trò quyết định. Cụ thể, có tới 60% trong nhóm này khẳng định họ cần một khoản hỗ trợ ít nhất 5.000 USD để cân nhắc quay lại sử dụng xe điện. Khoảng 30% mong muốn mức ưu đãi từ 2.500 đến 4.999 USD, và chỉ 11% sẵn sàng chấp nhận mức hỗ trợ dưới 2.500 USD. Con số này cho thấy mức tín dụng thuế 7.500 USD cho xe mới và 4.000 USD cho xe đã qua sử dụng trước đây của chính phủ Mỹ đã tác động mạnh mẽ đến quyết định mua hàng.

Nhu cầu xe điện tại Mỹ phụ thuộc nhiều vào các chính sách ưu đãi của chính phủ.

Ông Greg Paratore, chuyên gia tư vấn cao cấp của The Harris Poll, nhận định rằng việc các chính sách ưu đãi thay đổi có thể làm giảm đáng kể nhu cầu, nhưng cũng tạo cơ hội cho các nhà sản xuất xây dựng lại lòng tin bằng cách chia sẻ gánh nặng chi phí với người tiêu dùng.

Phản ứng từ các nhà sản xuất

Trước viễn cảnh sức mua giảm, các hãng xe đã nhanh chóng có động thái điều chỉnh giá. Hyundai là một ví dụ điển hình khi thông báo giảm giá mẫu Ioniq 5 đời 2026 tới 9.800 USD sau khi không còn đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế. Hãng xe Hàn Quốc cũng tặng thêm 7.500 USD tiền mặt cho khách hàng mua các phiên bản Ioniq 5 đời 2025 còn tồn kho.

Các hãng xe đang nỗ lực phát triển các mẫu xe điện mới trong bối cảnh thị trường biến động.

Trong khi đó, Tesla cũng giới thiệu các phiên bản tiêu chuẩn có giá phải chăng hơn của Model Y và Model 3 nhằm tiếp cận nhóm khách hàng mới. Tuy nhiên, cuộc chiến giảm giá này cũng gây ra hệ quả tiêu cực khi làm giảm giá trị bán lại của những chiếc xe đã được mua trước đó, gây ảnh hưởng đến những người dùng tiên phong.

Tương lai không chắc chắn

Giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, đã đưa ra cảnh báo rằng nhu cầu xe điện tại Mỹ có thể giảm tới một nửa nếu các chính sách ưu đãi bị loại bỏ hoàn toàn. Nếu kịch bản này xảy ra, thị phần xe điện có thể quay trở lại mức khoảng 5% như năm 2022, thời điểm trước khi các chương trình hỗ trợ tài chính được áp dụng rộng rãi.

Chi phí sở hữu và các khoản hỗ trợ tài chính vẫn là yếu tố gắn kết chính giữa người tiêu dùng Mỹ và xe điện.

Tình hình hiện tại cho thấy mối quan hệ giữa người tiêu dùng Mỹ và xe điện vẫn còn mong manh và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tài chính. Tương lai của thị trường này sẽ phụ thuộc lớn vào chiến lược giá của các nhà sản xuất và khả năng họ có thể giảm chi phí sản xuất để đưa ra những sản phẩm hấp dẫn mà không cần đến sự trợ giúp từ chính phủ.