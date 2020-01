Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu chúc Tết Công an 2 huyện vùng cao

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà CBCS có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Công an huyện Quỳ Châu. Ảnh: Đức Vũ

Ngày 13/1, tại Công an huyện Quỳ Châu và Quế Phong, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh đã khái quát những kết quả tiêu biểu của Công an Nghệ An trong năm 2019, nổi bật là 05 năm liên tiếp Công an Nghệ An nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 04 năm liên tiếp dẫn đầu Công an cả nước và của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nhằm làm giảm 09% tội phạm hình sự, bắt giữ 1.501 vụ án về ma túy, thu giữ hơn 900 kg ma túy các loại.

Đến thăm hỏi, động viên CBCS Công an 02 huyện Quế Phong và Quỳ Châu, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương về những nỗ lực, cố gắng để đạt nhiều kết quả trong công tác đảm bảo ANTT của 02 đơn vị. Giám đốc Công an tỉnh cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của CBCS tại các huyện biên giới, vùng cao của tỉnh Nghệ An nói chung, Công an huyện Quỳ Châu và Quế Phong nói riêng.