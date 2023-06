Thiếu vắc xin miễn phí cho trẻ, Bộ Y tế đề xuất cơ chế riêng

(Baonghean.vn) - Tại vòng Chung kết toàn quốc sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" năm 2023 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, đội thi đến từ Trường Tiểu học Hùng Tiến, huyện Nam Đàn đã xuất sắc đạt giải Nhì chung cuộc.

(Baonghean.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Cục Thuế Nghệ An đang triển khai cho người nộp thuế cài đặt phần mềm eTax Mobile để người nộp thuế nộp thuế qua điện thoại di động.

(Baonghean.vn) - Bé trai 8 tuổi tử vong do cắm bút điện bị hỏng vào ổ điện.

(Baonghean.vn) - Tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023, với quyết tâm tiến sâu vào chung kết, hiện các cầu thủ nhí của đội tuyển Nhi đồng thị xã Thái Hòa cùng Ban huấn luyện đang gấp rút tập luyện.

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình phối hợp giữa BHXH Nghệ An và LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2021-2025, sau hơn 2 năm triển khai đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

(Baonghean.vn) - Các cầu thủ nhí Quỳnh Lưu đang miệt mài luyện tập, phấn đấu hoàn thiện các kỹ thuật, chiến thuật trước khi bước vào sân chơi lớn tranh Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25.

(Baonghean.vn) - Bước sang mùa giải thứ 25, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ngày càng được tổ chức chỉn chu và chuyên nghiệp. Đặc biệt, các trận đấu kịch tính nhất của mùa giải năm nay sẽ được trực tiếp trên các nền tảng số của On Sports, kênh thể thao hàng đầu Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, được coi là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài

(Baonghean.vn) - Những nông dân ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, chạch sụn là đối tượng dễ nuôi, thị trường tiêu thụ tốt, mỗi kg bán với giá 75.000 - 80.000 đồng, nhưng "cung không đủ cầu".

(Baonghean.vn) - Cục Thống kê Nghệ An vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2023. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2023 giảm 0,03% so với tháng trước, tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước.