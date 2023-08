(Baonghean.vn)- Theo dự báo, ngày hôm nay (16/8), trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương,...

Ảnh minh họa.

Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Bắc Trung bộ cho biết, ngày 16-17/8, khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Tỉnh Nghệ An: Ngày 16-17/8, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương,...

Theo dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng còn kéo dài đến ngày 18-19/8.