Thứ Hai, 18/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 18/8: Ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa to và dông

P.V 18/08/2025 05:00

Theo dự báo, ngày 18/8, tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

* Khu vực Vùng núi:

Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 28 độ C.

- Độ ẩm : 75 – 85%

* Khu vực Trung du:

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 28 độ C.

- Độ ẩm : 75 – 80%

bna_vong-xuyen-hai-quan(1)-0c4b6727bd7cc728c4884fd2ba48c9e9.jpg
Khu vực vòng xuyến hải quan, nước dâng nhanh khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Q.A

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 28 độ C.

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 28 độ C.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với tâm áp thấp nhiệt đới trên biển Đông nâng trục lên phía Bắc và mờ dần. Trên cao, hội tụ gió lên đến 5000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thời tiết Nghệ An ngày 16/8: Ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa

Thời tiết Nghệ An ngày 16/8: Ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa

Thời tiết Nghệ An ngày 15/8: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Thời tiết Nghệ An ngày 15/8: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Thời tiết Nghệ An ngày 14/8: Trời nắng, chiều và đêm có mưa rào

Thời tiết Nghệ An ngày 14/8: Trời nắng, chiều và đêm có mưa rào

Thời tiết Nghệ An ngày 13/8: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

Thời tiết Nghệ An ngày 13/8: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

Đọc tiếp

Thời tiết Nghệ An ngày 16/8: Ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa

Thời tiết Nghệ An ngày 16/8: Ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa

Thời tiết Nghệ An ngày 15/8: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Thời tiết Nghệ An ngày 15/8: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Thời tiết Nghệ An ngày 14/8: Trời nắng, chiều và đêm có mưa rào

Thời tiết Nghệ An ngày 14/8: Trời nắng, chiều và đêm có mưa rào

Thời tiết Nghệ An ngày 13/8: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

Thời tiết Nghệ An ngày 13/8: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Thời tiết Nghệ An ngày 18/8: Ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa to và dông

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO