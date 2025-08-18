Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 18/8: Ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa to và dông Theo dự báo, ngày 18/8, tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

* Khu vực Vùng núi:

Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 28 độ C.

- Độ ẩm : 75 – 85%

* Khu vực Trung du:

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 28 độ C.

- Độ ẩm : 75 – 80%

Khu vực vòng xuyến hải quan, nước dâng nhanh khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Q.A

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 28 độ C.

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 28 độ C.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với tâm áp thấp nhiệt đới trên biển Đông nâng trục lên phía Bắc và mờ dần. Trên cao, hội tụ gió lên đến 5000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.