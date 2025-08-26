Thứ Ba, 26/8/2025
Thời tiết Nghệ An ngày 26/8: Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to

26/08/2025

Theo dự báo, ngày 26/8, Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây. Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ​: 23-29oC.

​- Độ ẩm​: 90- 95%

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây. Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 3-cấp 4.

- Nhiệt độ​: 23 - 30oC.

​​ ​​- Độ ẩm​: 90- 95%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây. Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 4 – cấp 5.

- Nhiệt độ​: 24 - 30oC.

​​ - Độ ẩm​: 90- 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây. Có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 5.

- Nhiệt độ​: 24 - 27oC.

​​- Độ ẩm​: 90-95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

