Thứ Năm, 28/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 28/8: Có mưa rào và rải rác có dông

P.V 28/08/2025 4:30

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 28/8: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 29oC.

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 29oC.

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 29oC.

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 28oC.

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, kết hợp hội tụ gió trên mực 5000m nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Xuyên đêm khẩn trương khắc phục sạt lở Quốc lộ 16 sau bão số 5

Xuyên đêm khẩn trương khắc phục sạt lở Quốc lộ 16 sau bão số 5

Lực lượng chức năng làm việc liên tục, thu gom lượng rác khổng lồ sau bão số 5

Lực lượng chức năng làm việc liên tục, thu gom lượng rác khổng lồ sau bão số 5

Đọc tiếp

Xuyên đêm khẩn trương khắc phục sạt lở Quốc lộ 16 sau bão số 5

Xuyên đêm khẩn trương khắc phục sạt lở Quốc lộ 16 sau bão số 5

Lực lượng chức năng làm việc liên tục, thu gom lượng rác khổng lồ sau bão số 5

Lực lượng chức năng làm việc liên tục, thu gom lượng rác khổng lồ sau bão số 5

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Thời tiết Nghệ An ngày 28/8: Có mưa rào và rải rác có dông

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO