Thời tiết Nghệ An ngày 28/8: Có mưa rào và rải rác có dông Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 28/8: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 29oC.

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 29oC.

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 29oC.

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 28oC.

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, kết hợp hội tụ gió trên mực 5000m nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.