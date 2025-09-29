Thứ Hai, 29/9/2025
Thời tiết Nghệ An ngày 29/9: Mưa to và dông, có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh

P.V 29/09/2025 06:26

Thời tiết tỉnh Nghệ An ngày 29/9: tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 4 – cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, Có mưa bão. Gió bão mạnh cấp 5 – cấp 6, giật cấp 7. Từ trưa và chiều cường độ gió giảm dần.

- Nhiệt độ : 22 – 27 độ C

- Độ ẩm : 90 - 95%

bna_bna_duong-truong-thi-ngap-nhe-sau-con-mua-lon-luu-luong-xe-co-dong-khien-giao-thong-di-chuyen-cham-hon..jpg
Đường Trường Thi. Ảnh: Minh Quân

* Khu vực Trung du:

Trời nhiều mây, có mưa bão. Gió bão mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7 -cấp 8, giật cấp 10. Từ trưa và chiều mai cường độ gió giảm dần.

- Nhiệt độ : 23 – 27 độ C

- Độ ẩm : 90 - 95%

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Trời nhiều mây, có mưa bão. Gió bão mạnh cấp 7 – cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 – 10, giật cấp 12. Từ trưa và chiều mai cường độ gió giảm dần.

Gió Bắc đến đông bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 24 – 27 độ C

- Độ ẩm : 90 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Trời nhiều mây, có mưa bão. Gió bão mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14. Từ trưa và chiều mai cường độ gió giảm dần.

- Nhiệt độ : 24 – 26 độ C

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, kết hợp hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 4 – cấp 5.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

