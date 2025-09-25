NASA triển khai sứ mệnh nghiên cứu thời tiết không gian

Ngày 24/9, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng 3 tàu vũ trụ nhằm tăng cường khả năng theo dõi thời tiết không gian như các cơn bão Mặt Trời, vốn có thể gây ảnh hưởng tới công nghệ và hệ thống điện trên Trái Đất.

Hình ảnh do Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ cung cấp ngày 23/1/2012 về hiện tượng bão mặt trời phun trào nhật hoa. Ảnh: AFP/TTXVN

3 tàu thăm dò được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida trên tên lửa Falcon 9 do công ty tư nhân SpaceX chế tạo. Sau khi lên quỹ đạo, các tàu sẽ thực hiện hành trình dài tới điểm Lagrange 1 – vị trí cách Mặt Trời khoảng 1,5 triệu km, nơi có tầm quan sát ổn định để nghiên cứu.

Trong đó, tàu “Interstellar Mapping and Acceleration Probe” (IMAP) sẽ sử dụng các thiết bị để nghiên cứu các hạt năng lượng cao từ Mặt Trời và lớp bong bóng từ trường bao quanh hệ Mặt Trời, được gọi là thái dương quyển (heliosphere). Dữ liệu này sẽ cung cấp thông tin về thời tiết không gian và bức xạ vũ trụ.

Bão Mặt Trời là các hiện tượng bức xạ mạnh phát sinh từ các vụ bùng phát trên bề mặt Mặt Trời, rất khó dự đoán. Chúng có thể ảnh hưởng đến nhiều hoạt động trên Trái Đất, như hàng không, thông tin di động, lưới điện – và có nguy cơ đe dọa tới an toàn của phi hành gia cũng như vệ tinh trong không gian.

Trong khi đó, tàu Space Weather Follow-on (SWFO-L1) do Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) vận hành được thiết kế để phát hiện các hình thái thời tiết không gian từ sớm.