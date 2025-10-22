Thứ Tư, 22/10/2025
Thông báo về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức

PV 22/10/2025 15:17

Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thông báo tiếp nhận, tuyển dụng viên chức như sau:

  1. Số lượng, chức danh, vị trí tiếp nhận, tuyển dụng:

TT
V trí, chức danh tiếp nhn, tuyển dụng
Khoa phòng
Số lượng
Yêu cu trình đ tối thiểu
Bác sỹ hạng II, III
Khoa Cấp cứu - HSTC - CĐ - Lọc máu
Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ y khoa
Khoa Nội tổng hợp
2
Khoa Bệnh nhiệt đới
Khoa Đông y - PHCN
Khoa Ngoại tổng hợp
Khoa Khám chữa bệnh tự nguyện
Khoa Mắt
Khoa Gây mê hồi sức
Khoa Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Xét nghiệm
Khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt
Bác sỹ Răng hàm mặt
2
Bác sĩ, bác sĩ YHDP hạng III
Phòng Kế hoạch tổng hợp
2
Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sỹ YHDP
3
Điều dưỡng hạng III
Khoa Cấp cứu - HSTC - CĐ - Lọc máu
8
Đại học điều dưỡng
Khoa Nội tim mạch
3
Khoa Nội tổng hợp
2
Khoa Nhi
Khoa Bệnh nhiệt đới
2
Khoa Ngoại tổng hợp
Khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt
2
Khoa Mắt
Khoa Khám chữa bệnh tự nguyện
2
Phòng Điều dưỡng
4
Điều dưỡng, hộ sinh hạng III
Phòng Kế hoạch tổng hợp
Đại học điều dưỡng
5
Điều dưỡng hạng IV
Khoa Cấp cứu - HSTC - CĐ - Lọc máu
4
Cao đẳng điều dưỡng
Khoa Nội tim mạch
3
Khoa Nội tổng hợp
2
Khoa Nhi
Khoa Bệnh nhiệt đới
Khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt
3
Khoa Khám chữa bệnh tự nguyện
2
6
Kỹ thuật viên thiết bị y tế hạng IV
Phòng Vật tư thiết bị y tế-Công nghệ thông tin
Cao đẳng kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế
7
Công nghệ thông tin hạng III
Phòng Vật tư thiết bị y tế-Công nghệ thông tin
Đại học ngành Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính
8
Kỹ thuật y hạng III (PHCN)
Khoa Đông y - PHCN
3
Đại học ngành vật lý trị liệu hoặc phục hồi chức năng
9
Kỹ thuật y hạng IV (PHCN)
Khoa Đông y - PHCN
3
Cao đẳng vật lý trị liệu hoặc Cao đẳng phục hồi chức năng
10
Kỹ thuật y hạng III (CĐHA)
Khoa Chẩn đoán hình ảnh
Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học (CĐHA)
11
Dược sĩ hạng II, III
Khoa Dược
Dược sĩ đại học
12
Dược hạng IV
Khoa Dược
Cao đẳng dược
13
Chuyên viên quản trị nhân lực
Phòng Tổ chức cán bộ
2
Đại học ngành Quản trị nhân lực hoặc Quản trị kinh doanh
14
Kế toán viên
Phòng Tài chính kế toán
2
Đại học ngành kế toán, tài chính, kiểm toán
Tng cng
69

2. Tiêu chun, điu kin đăng ký d tuyn viên chc:

a) Là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

b) Có bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí dự tuyển;

c) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất, đạo đức và sức khỏe tốt;

d) Không trong thời gian: Vi phạm pháp luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, bị hạn chế hoặc năng lực mất hành vi dân sự hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

3. Hình thc tiếp nhn, tuyn dng: Xét tuyển

4. H sơ d tuyn viên chc:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển: (Theo mu s 01 ca Ngh định 85/2023/NĐ-CP);

b) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

c) Bản sao có công chứng: Bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí dự tuyển (Có bản gốc để đối chứng).

5. H sơ ca ngưi đưc đ ngh tiếp nhn vào viên chc:

a) Đơn xin thuyên chuyển công tác (có ý kiến của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cho thuyên chuyển công tác);

b) Công văn của cơ quan, đơn vị đồng ý cho thuyên chuyển công tác;

c) Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

e) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác (nếu có).

6. Thi gian np h sơ: Từ ngày 23/10/2025 đến hết ngày 21/11/2025 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

7. Đa đim nhn h sơ: tại Bộ phận Văn thư, Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc.

Địa chỉ: Xóm Trung Thịnh, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An;

Điện thoại liên hệ: 0383.861.643

8. L phí xét tuyn: Theo quy định hiện hành.

9. Thi gian xét tuyn: Bệnh viện sẽ thông báo sau.

Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển, không trả lại.

