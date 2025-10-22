Xã hội Thông báo về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thông báo tiếp nhận, tuyển dụng viên chức như sau:

Số lượng, chức danh, vị trí tiếp nhận, tuyển dụng:

TT

Vị trí, chức danh tiếp nhận, tuyển dụng

Khoa phòng

Số lượng

Yêu cầu trình độ tối thiểu

Bác sỹ hạng II, III

Khoa Cấp cứu - HSTC - CĐ - Lọc máu

Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ y khoa

Khoa Nội tổng hợp

2

Khoa Bệnh nhiệt đới

Khoa Đông y - PHCN

Khoa Ngoại tổng hợp

Khoa Khám chữa bệnh tự nguyện

Khoa Mắt

Khoa Gây mê hồi sức

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Xét nghiệm

Khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt

Bác sỹ Răng hàm mặt

2

Bác sĩ, bác sĩ YHDP hạng III

Phòng Kế hoạch tổng hợp

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sỹ YHDP

3

Điều dưỡng hạng III

Khoa Cấp cứu - HSTC - CĐ - Lọc máu

8

Đại học điều dưỡng

Khoa Nội tim mạch

3

Khoa Nội tổng hợp

2

Khoa Nhi

Khoa Bệnh nhiệt đới

2

Khoa Ngoại tổng hợp

Khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt

2

Khoa Mắt

Khoa Khám chữa bệnh tự nguyện

2

Phòng Điều dưỡng

4

Điều dưỡng, hộ sinh hạng III

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Đại học điều dưỡng

5

Điều dưỡng hạng IV

Khoa Cấp cứu - HSTC - CĐ - Lọc máu

4

Cao đẳng điều dưỡng

Khoa Nội tim mạch

3

Khoa Nội tổng hợp

2

Khoa Nhi

Khoa Bệnh nhiệt đới

Khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt

3

Khoa Khám chữa bệnh tự nguyện

2

6

Kỹ thuật viên thiết bị y tế hạng IV

Phòng Vật tư thiết bị y tế-Công nghệ thông tin

Cao đẳng kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

7

Công nghệ thông tin hạng III

Phòng Vật tư thiết bị y tế-Công nghệ thông tin

Đại học ngành Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

8

Kỹ thuật y hạng III (PHCN)

Khoa Đông y - PHCN

3

Đại học ngành vật lý trị liệu hoặc phục hồi chức năng

9

Kỹ thuật y hạng IV (PHCN)

Khoa Đông y - PHCN

3

Cao đẳng vật lý trị liệu hoặc Cao đẳng phục hồi chức năng

10

Kỹ thuật y hạng III (CĐHA)

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học (CĐHA)

11

Dược sĩ hạng II, III

Khoa Dược

Dược sĩ đại học

12

Dược hạng IV

Khoa Dược

Cao đẳng dược

13

Chuyên viên quản trị nhân lực

Phòng Tổ chức cán bộ

2

Đại học ngành Quản trị nhân lực hoặc Quản trị kinh doanh

14

Kế toán viên

Phòng Tài chính kế toán

2

Đại học ngành kế toán, tài chính, kiểm toán

Tổng cộng

69





2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

b) Có bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí dự tuyển;

c) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất, đạo đức và sức khỏe tốt;

d) Không trong thời gian: Vi phạm pháp luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, bị hạn chế hoặc năng lực mất hành vi dân sự hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

3. Hình thức tiếp nhận, tuyển dụng: Xét tuyển

4. Hồ sơ dự tuyển viên chức:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển: (Theo mẫu số 01 của Nghị định 85/2023/NĐ-CP);

b) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

c) Bản sao có công chứng: Bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí dự tuyển (Có bản gốc để đối chứng).

5. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào viên chức:

a) Đơn xin thuyên chuyển công tác (có ý kiến của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cho thuyên chuyển công tác);

b) Công văn của cơ quan, đơn vị đồng ý cho thuyên chuyển công tác;

c) Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

e) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác (nếu có).

6. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23/10/2025 đến hết ngày 21/11/2025 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

7. Địa điểm nhận hồ sơ: tại Bộ phận Văn thư, Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc.

Địa chỉ: Xóm Trung Thịnh, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An;

Điện thoại liên hệ: 0383.861.643

8. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành.

9. Thời gian xét tuyển: Bệnh viện sẽ thông báo sau.

Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển, không trả lại.