Kinh tế Thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính Qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ cảnh sát giao thông địa bàn thị xã Hoàng Mai, phòng Cảnh sát giao thông, tỉnh Nghệ An hiện đang tạm giữ các loại xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Căn cứ vào điều 52, 126 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi bổ sung năm 2020;

Căn cứ Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 1013 của chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ cảnh sát giao thông địa bàn thị xã Hoàng Mai, phòng Cảnh sát giao thông, tỉnh Nghệ An hiện đang tạm giữ các loại xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ có đặc điểm như sau:

STT

BIỂN SỐ

SỐ MÁY

SỐ KHUNG

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI, DUNG TÍCH (Cm3)

MÀU SƠN

LOẠI XE

1

37L1-546.65

5C6K182494

RLCS5C6K0EY182497

YAMAHA

110

Đen vàng

Mô tô hai bánh

2

36M1-121.79

E3X9E303457

RLCUE3220HY068404

YAMAHA

110

Xanh đen

Mô tô hai bánh

3

C70E-2631451

C70-5531130

HONDA

SUPER CUB

82

Xanh trắng

Mô tô hai bánh

4

37P5-3409

VMD10010030224

RỈ SÉT MÒN HẾT SỐ KHUNG

DAEHAN

97

Đen xám

Mô tô hai bánh

5

60B8-868.69

1FC4-037230

RLCS1FC40FY 037226

YAMAHA

110

Đỏ đen

Mô tô hai bánh

6

37L1-674.57

JA39E0608511

RLHJA3903HY633370

HONDA

108

Đen bạc

Mô tô hai bánh

7

37N2-0853

VDGZS152FMH-WL00005282

RNDWCH1ND61A05282

WARLIKE

97

Xanh đen

Mô tô hai bánh

8

37L1-076.54

JC43E6276925

RNHJC4320BY337904

HONDA

108

Trắng đen

Mô tô hai bánh

9

37P8-5473

VTT45JL1P52FMH002795

RRKWCH2UM8XM02795

FUTIRFI

97

Xanh

Mô tô hai bánh

10

43X1-3438

Bị mài xoá

LYMTJAA447A102698

YAMAHA

CYGNUSZ

125

Đen

Mô tô hai bánh

11

37L1-273.74

5C6J004974

RLCS5C6J0DY004964

YAMAHA

110

Đỏ đen

Mô tô hai bánh

12

VMVDAB-H 009062

RRKWCH2UMAXM08110

ANGER

97

Đđen đỏ

Mô tô hai bánh

13

1P50FMG310470733

RRTWCH1UM71000581

DANIC

97

Đen ghi

Mô tô hai bánh

14

37L1-658.79

KC26E1136812

RLHKC2604GY 100259

HONDA

108

Trắng đen bạc

Mô tô hai bánh

15

30H5-6628

VTT48JL1P52FMH000898

RRKWCH2UM8XS00898

ELEGANT

97

Đỏ đen

Mô tô hai bánh

16

37P6-9481

16S2009610

RLCS16S208Y009607

YAMAHA

110

Đỏ đen

Mô tô hai bánh

17

37L1-210.53

5P11240033

RLCN5P110AY240032

YAMAHA

110

Vàng nâu

Mô tô hai bánh

18

37L1-186.97

5C63671629

RLCS5C630CY671575

YAMAHA

110

Đỏ đen

Mô tô hai bánh

19

37L1-220.96

31CA022168

RLCJ31C50CY019599

YAMAHA

110

Trắng đen

Mô tô hai bánh

20

1S94-020639

RLCE?S????Y020???

YAMAHA

110

Đen

Mô tô hai bánh

21

37BA-033.82

VZS139FMB60101305

RL9BCBZUMLAV01305

HALIM

97

Xanh bạc

Xe gắn máy

22

74F9-9420

JC35E0138740

RLHJC35036Y043506

HONDA

108

Đỏ đen

Mô tô hai bánh

23

37G1-032.50

JC52E4331046

RLHJC5218CY229417

HONDA

108

Đen bạc

Mô tô hai bánh

24

98M4-9646

3S31099649

RLCS3S3106Y 099649

DRAGON

97

Nâu

Mô tô hai bánh

25

37L1-127.53

JC52E4220053

RLHJC5219CY162116

HONDA

97

Đỏ đen

Mô tô hai bánh

26

37P4-0339

VTTJL1P50FMGN008411

RRKDCG0TT7XP08411

MIKADO

97

Nâu

Mô tô hai bánh

27

37H5-8227

C100ME8227464

C100M8227464

HONDA

108

Nâu

Mô tô hai bánh

28

17M4-3657

5C64072259

RLCS5C6408Y072259

YAMAHA

110

Đen đỏ

Mô tô hai bánh

29

37N8-3957

1P52FMH024450

RRKWCH0UM8XE24450

CANARY

97

Xanh

Mô tô hai bánh

30

29X5-6733

VLF1P52FMH350142736

RLPWCH8UM5B142736

WAZELET

97

Xanh

Mô tô hai bánh

31

C100M-0145443

150FMG-00019237

JIALING

97

Xanh

Mô tô hai bánh

32

37L7-5520

VMVA2AD001035

RLGXA10DD5D0001035

ANGEL

97

Đỏ đen

Mô tô hai bánh

33

37L1-083.84

JC43E6349523

RLHJC4320BY403254

HONDA

108

Xanh-Đen đỏ

Mô tô hai bánh

34

84B1-230.42

5C6K210856

RLCS5C6K0FY210852

YAMAHA

110

Trắng đen

Mô tô hai bánh

35

74K1-0164

E455116043

RLSBE4DJ0116043

SUZUKI

SMASH

110

Đen

Mô tô hai bánh

36

37P4-9904

E455118227

RLSBE4DJ070118227

SUZUKI

SMASH

110

Đen

Mô tô hai bánh

37

37L1-706.39

JA39E-1197805

RLHJA3915KY332857

HONDA

WAVE ALPHAL

108

Đen bạc

Mô tô hai bánh

38

37P4-0573

5C61077203

RLCSSC6107T077203

YAMAHA

SIRIUS

110

Đen bạc

Mô tô hai bánh

39

CR100FMG2001612

VTEWCH014UM100662

WANA

110

Xanh

Mô tô hai bánh

40

VMEVA2001514

VM3KCG013ME 001514

ANGEL

97

Ghi

Mô tô hai bánh

41

5C63161199

RLCS5C6308Y161199

YAMAHA

SIRIUS

110

Đỏ Đen

Mô tô hai bánh

42

37K8-6031

VLKJC150FMG-2 00069713

VLKDCG012LK 069713

LISOHAKA

97

Nâu

Mô tô hai bánh

43

19K1-5507

5WP204006

RLCM5WP204Y004006

YAMAHA

110

Trắng

Mô tô hai bánh

44

LC150FMG 0000333

VVNPCG0031S057370

CPI

97

Xanh

Mô tô hai bánh

45

VUMHTYG150FHM4C 404138

VHTDCH094UM 004115

PGOT

97

Xanh

Mô tô hai bánh

46

37BA-021.58

VZS139FMB20102123

RL9BCBMUMJAV02123

HALIM

97

Đỏ bạc

Xe gắn máy

47

37H1-9078

LC150FMG*01894547*

VVNPCG0131S-021047

LONCIN DREAM II

97 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

48

37P6-0326

Không tìm thấy

VTMJC150FMGB006940

JULONG DREAM II

97 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

49

16P6-6818

RLCS5C6409Y148820

5C64-148819

YAMAHA SIRIUS

110 Cm3

Đỏ-Đen

Mô tô hai bánh

50

36L1-8007

VTT1P52FMH*179237*

PNKWCH1HM5X179237

FLYWAY WAVE

110 Cm3

Đỏ

Mô tô hai bánh

51

18L1-082.00

VLF1P52FMH-3*70105267*

RNUWCHAUM7A05267

HAWAN C110

100 Cm3

Xanh-Đen

Mô tô hai bánh

52

37V3-9548

VTT48JL1P52FMH010943

VDGZS152FMH-ST*007041*

ETS

C110

100Cm3

Đỏ

Mô tô hai bánh

53

37L6-4569

VDCDCG044UM000916

VUMDCYG150FMG4R200916

SEASPORTS C100 97 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

54

72K7-4275

WH1520MI-2*05J06476*

*LWBTCJ2061024494*

HOLAND STREAM

124

Đỏ

Mô tô hai bánh

55

37P3-5029

FMH 002391

RRKWCH2UM7XC0239

VEMVIPI C110

100 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

56

38H8-6890

VDMD100-10020962

RMDWCG2UM61006962

DAEHAN C100

97

Đỏ-Đen

Mô tô hai bánh

57

37P6-2145

VPDOR150FMG *00023663*

LTBXG81B6Y2087599

LONCIN FAWAY

100 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

58

37N9-1819

HC12E-2073877

8Y-618522

HONDA WAVE RSX

97

Đen-Đỏ

Mô tô hai bánh

59

29R4-2039

5SD1-10356

5SD1-10356

YAMAHA JUPITER

110 Cm3

Xám-Bạc

Mô tô hai bánh

60

37P8-4109

VLP1P52FFH-3*80041631*

PN8BCR7N88B041631

HONGDA STEM

107 Cm3

Đỏ-Xám

Mô tô hai bánh

61

C70E-2628936

C70-5528568

HONDA CUP 70

65 Cm3

Xám

Mô tô hai bánh

62

37V1-0027

2B52-28170

RLCN2B5205Y 023170

YAMAHA NOVOU

124Cm3

Đỏ Đen

Mô tô hai bánh

63

37N5-9580

VDGZS152FMH- ST *007041*

RNDWCH1ND71S07041

STORM C110

100 Cm3

Đỏ

Mô tô hai bánh

64

99F5-6358

FT633936

VDNFXM08A4 633936

SYM POWER

100 Cm3

Đen

Mô tô hai bánh

65

35B1-330.89

ZC52E-5168061

RLHJC5234CY 470562

HONDA WAVE

97 Cm3

Đỏ Đen

Mô tô hai bánh

66

37K9-6367

JC43E 6430638

RLHJC4321BY 654736

HONDA WAVE

RS

97 Cm3

Đỏ Đen

Mô tô hai bánh

67

37L2-045.02

E3T6E-163827

RLCUE1710G Y110026

SYM

SIRIUS

125 Cm3

Đen

Mô tô hai bánh

68

37P1-9165

VLFCR1P52FMH-3 *4C000995*

VLCRBGHD74CR *000363*

CIRIS STEM

97 Cm3

Xám

Mô tô hai bánh

69

29X4-8762

VMM9BE-1015592

RLGH125GD6D015592

YAMAHA ATTILA

Bạc

Mô tô hai bánh

70

37F7-8527

1P52FMH-2 *00330578*

LWCXCHL02Y1 030578

LOCIN C110

100 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

71

19H3-6598

LCEWS110 *00011645*

WS110 *20900591*

LOCIN C110

100 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

72

37Y1-2344

VTTZE1P52FMH-P 012011

RKWCHEUM8X 012011

HONDA

VEM

110Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

73

37K7-4001

C50E-0227416

C50-0227517

HONDA CUP 50

49Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

74

37L1-231.79

JC52E-4472889

RLHJC5215CY312402

HONDA WAVE S

110Cm3

Đen-Bạc

Mô tô hai bánh

75

16M4-6666

HCO8E-0199172

RLHHC0892Y147

HONDA WAVE AN PHAL

97Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

76

37X1-3633

VTHHH152FMH108709

VTRHWCH024TH108709

THUHACO HAMAT

100Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

77

37P2-5422

RPTDS152FMH00049749

RRHWCHBUM5H049749

DAMSAN HOLIDAY

100Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

78

37L1-099.45

5C63-585938

RLCS5C680BY565879

YAMAHA SIRIUS

110Cm3

Bạc

Mô tô hai bánh

79

34M5-5175

2B52-130029

RLCN2B5206Y130029

YAMAHA NOUVO

124Cm3

Đen

Mô tô hai bánh

80

37H1-8402

C152FMG-1-A*00432154*

Không tìm thấy

LONCIN DREAM II

97Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

81

37Y1-0189

ZX1P50FM*0000279*

RRKDCG2UM8XM01385

LONCIN DREAM II

97Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

82

37L8-1371

150FMG*04001178*

RMGDCG1MG5A001359

CPI

RIDE II

97Cm3

Trắng

Mô tô hai bánh

83

37L1-539.49

5C6J-090970

RLCS5C6J0EY090982

YAMAHA SIRIUS

110Cm3

Đỏ-Đen

Mô tô hai bánh

84

37K2-5969

150FM *96122190*

Không tìm thấy

HONDA WIN

100Cm3

Xanh Đen

Mô tô hai bánh

85

37L1-018.06

LC150FMG *00600225*

VLKBCG012LK *108135*

LONCIN C110

100Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

86

37H5-1843

1P50FMG-3 *10314889*

Không tìm thấy

LIFAN DREAM II

97 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

87

37P4-2813

SD045300

VMEPCG0022 – 1045893

SANDA STEM

100Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

88

37N3-4924

VLFBT1P50FMG-3 *40100263*

VNADC6054NA 000263

VINAMOTO

DREAM II

97 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

89

37L5-2047

VLF1P52FMH-3 *40094865*

VTKBCH023UM 011565

KAISER C110

100 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

90

37P1-2515

Không tìm thấy

VTTDCG023TT *100812*

CPI

SUFAT

100 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

91

60U1-5777

VDGZS152FMH-VR *003116*

RNGKCG2VHA1023194

VIRGIN SEEYES

100 Cm3

Vàng

Mô tô hai bánh

92

37P3-8612

1P50FMG-3 *10470815*

Không tìm thấy

HONDA DREAM II

97 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

93

37H4-0913

C100ME-0250669

C100M-U250669

HONDA DREAM II

97 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

94

18C1-212.38

Không tìm thấy

Không tìm thấy

HONDA WAVE ALPHA

100 Cm3

Đỏ Đen

Mô tô hai bánh

95

37L1-050.28

ZC43E-6195545

HZC4328BY 254524

HONDA WAVE RS

97 Cm3

Đỏ Đen

Mô tô hai bánh

96

37P6-3977

VLFPD1P52FMH *6A005246*

RPDWCH0PD6A 005246

YAMAHA JUPITER

100 Cm3

Đỏ Trắng

Mô tô hai bánh

97

37P1-2443

VLF1P50FMH-3 *40127307*

VTEWCH024UM-200620

LONCSTAR C100 100 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

98

37P4-6702

VTHC1P50FMH 6K20187

RMFHCH5MF 7H001883

KEEWAY C110

100 Cm3

Đỏ Bạc

Mô tô hai bánh

99

38F1-6614

F412-VN104484

BE42D-VN104484

SUZUKI VIVA

110 Cm3

Xanh Đen

Mô tô hai bánh

100

60Z1-4139

VHAZS152FMH *15442675*

RMEWCHLME7A 094578

SYM

C110

100 Cm3

Đỏ Vàng

Mô tô hai bánh

101

30H9-9148

HC12E – 2229695

RLHHC123X8Y 011558

HONDA WAVE SX

110 Cm3

Xám

Mô tô hai bánh

102

72H7-1524

VPJL1P50FMG *003375*

VPJPCGU12PJ *003375*

SUFAT C110

100 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

103

37P6-8799

VLF1P50FMH1- 70020930

RLPWCHRY7B 000930

JUNON

C110

100Cm3

Đen

Mô tô hai bánh

104

49T9-9920

VPDOR150FMG *00021664*

VPDDCG013PD 021664

ORIENTAL C100

97 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

105

18S8-2951

VLFKV1P50FMG – 3 *4F408977*

VKVDCG043H 6108977

DAMSAN C100

97 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

106

16F5-5480

NF110ME – 0025975

NF110M-0025975

HONDA WAVE

110 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

107

88H9-1914

VDCZS152FMH – 1 *00001765*

RNDWCH0ND51P01765

HONDA WAVE

110Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

108

37L2-9188

VTTJL1P52FMH *009520*

VTTDCH033TT *009520*

FALIM

C110

100Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

109

37P6-8795

VMV18B – D001769

RLGH125KD8D 0001769

SYM ATTILA

100 Cm3

Đen

Mô tô hai bánh

110

29-079-P2

C70E – 1202186

C70 – 1202168

HONDA CUP 70

65 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

111

36L5-2568

VTTJL1P52FMH – W 007891

RRKWCH0UM5XA07891

LIFAN

C110

100 Cm3

Đỏ Đen

Mô tô hai bánh

112

95DB-008.64

VHLFM138FMB 00017574

RMNDCBAMNDH 017574

LIFAN

C100

97 Cm3

Đỏ Đen

Mô tô hai bánh

113

37K4-3744

5VT1 – 15631

VYA – J5VT1 3YA015?31

YAMAHA JUPITER V

110 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

114

37K4-5699

E438 – VN100791

RLSBE4AB030100791

SUZUKI VIVA

110 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

115

37L5-2422

VBJL1B50FMG *023972*

VBJDCGD13PJA23972

SUFAT C110

100 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

116

36N1-8434

VLFPD1P52FMH-3 *5A2C4592*

RPDWCH8PD5A0C4592

CUP

Tự chế

Trắng

Mô tô hai bánh

117

37L1-185.90

5VT239388

VYAZ5VT24YA039388

YAMAHA JUPITER R

110 Cm3

Xám - Bạc

Mô tô hai bánh

118

37F8-9069

VTT01JL1P52FMH002608

YX100 *200002159*

HONDA DREAM

97Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

119

37K1-0437

SD003057

VMEPCG00211009084

BOSS C100

97 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

120

60V7-7691

Không tìm thấy

VGMPCG0282Y019503

HONDA WEL

110Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

121

54Y9-1336

VTTJL1P52FM2 *030602*

VTTDCH033TT *630602*

FALIM C110

100 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

122

37P6-4042

E456-107862

RCSBE4DH070107862

SUZUKI VIVA

110 Cm3

Đỏ-Đen

Mô tô hai bánh

123

37Z3-5040

VHREXCQ150FMG-9 00000521

VEXDCG0C5EXC00713

`DIDIA C110

100 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

124

72K9-2584

VUMYG150FMH025756

VDTWCH014UM025756

FUSIN

SUGA

100 Cm3

Xanh

Mô tô hai bánh

125

37K3-4815

VDMD1000040256

Không tìm thấy

DEAHAN DREAM II

97 Cm3

Nâu

Mô tô hai bánh

126

37L1-225.24

JC52E-5312406

RLHJC5236CY 514649

HONDA WAVE ALPHA

108 Cm3

Đỏ-Đen

Mô tô hai bánh

127

37L1-18877

5C64-954500

RLC356640CY 934481

YAMAHA SIRIUS

110 Cm3

Trắng

Mô tô hai bánh

128

30H8-4805

M444M *531549*

*ZAPM4430000027285*

MADATE

108Cm3

Vàng

Mô tô hai bánh



Hiện nay, các phương tiện nêu trên đang bị tạm giữ tại tổ Cánh sát giao thông, địa bàn thị xã Hoàng Mai, Phòng Cảnh sát giao thông, tỉnh Nghệ An đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm không đến liên hệ để giải quyết hoặc có trường hợp đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc của phương tiện theo quy định của pháp luật. Vậy ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của các loại phương tiện nêu trên, đến liên hệ với tổ Cánh sát giao thông, địa bàn thị xã Hoàng Mai, Phòng Cảnh sát giao thông, tỉnh Nghệ An hoặc theo số điện thoại: 0948912555. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo này được thông báo trên cơ quan thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở tổ Cánh sát giao thông, địa bàn thị xã Hoàng Mai, Phòng Cảnh sát giao thông, tỉnh Nghệ An, nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến liên hệ giải quyết các phương tiện nêu trên, sẽ bị tịch thu sung vào công quỹ nhà nước theo Quy định của Pháp luật.