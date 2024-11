Kinh tế Thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sở hữu hợp pháp tang vật phương tiện vi phạm hành chính (lần thứ nhất) Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ 29 (hai mươi chín) xe mô tô, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ; đến nay đã quá thời gian tạm giữ phương tiện theo quy định nhưng người vi phạm, chủ phương tiện, người quản lý, sử dụng hợp pháp không đến giải quyết. có đặc điểm như sau:

TT

BIỂN SỐ

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI

MÀU SƠN

SỐ MÁY

SỐ KHUNG





37P6-1556

VIRGIN

xanh

VDGZS152FMHVR002923

RNDWCH0ND71H02923





37H9-4408

FUSIN

C100

đỏ

VDTFS152FMH201074

Không có





37H4-8095

HONDA

100

xanh

HA02E1688109

HA021688089





37P6-1773

STORM

110

đen

VDGZS152FMHST08001320

RNUWCHAUM7A104937





37F7-1760

HONDA

DREAM

nâu

Bị tẩy xoá

C100M8156085





37L1-14898

VEMVIPI

110E

đỏ đen

Không có

RRKWCH2UMAXC42106





37L1-18686

YAMAHA

SIRIUS

đỏ đen

5C64?059??

RLCS50640CY7059??





37Y1-6835

TRAENCO

110

đen

VUMYG150FMH125954

RL1WCH5HY6B125954





KHÔNG BKS

HONDA

DREAM

đỏ

1P50FMG310716669

LTBXCGLF01L021630





37F1-69327

HONDA

WAVE

xanh đen

HC08E0236710

RRKWCHRUM7X008330





37K1-00016

DEAHAN

C100

nâu

DGE1000311251

Không có





37H3-6267

BOSS

VKLX100

nâu

SD000880

Không có





37P3-8073

HONDA

WAVE

đỏ

VTMDN152FMHA000270

RMNWCHLMN6H004021





37L1-31169

HONDA

WAVE

xanh

VHLFM152FMHV210214

RMNWCHAMN7H0002??





37N1-8143

YAMAHA

SIRIUS

trắng đen

5C63204212

RLCS5C630?Y204222





60Y3-9676

VMEP

C110

nâu

VMSA4BH028310

RLGDSB6UM8H028310





37M1-60409

HONDA

AIR BLADE

đen bạc

JF27E0371091

RLHJF1800AY325554





37B1-67506

SUFAT

đen

VPJL1P51FMH1006112

RMNDCG1MN5H001881





37L2-9278

HONDA

DREAM

nâu

VLF1P50FMG330025624

RPEDCG2PE7A002225





37L1-02979

HONDA

AIRBLADE

đen đỏ

JF27E0729739

RLHJF27???Y72470?





37L6-8579

HONDA

xanh

C50E0085836

C500085813





99F9-3153

HONDA

WAVE

xanh

VPJL1P53FMH017715

VPJPCH042PJ019715





37K4-1589

YAMAHA

SIRIUS

đen bạc

5VT256121

RLCS5C640AY246756





37N5-5377

HONDA

WAVE

VZS152FMH014342

RNAWCHANA61014342





37N3-5079

HONDA

WAVE

đỏ đen

Không có

RLPWCHBUM7B000584





37FA-8616

HONDA

DREAM II

nâu

LC150FMG02057684

VDEDCB023DE000118





37F1-80265

YAMAHA

SIRIUS

xanh đen

Không có

RLCUE1710FY031994





37B2-37193

HONDA

nâu

VTTJL1P50FMGE004342

RPJWCG6PJ5A450958





37U1-2098

HONDA

nâu

LC152FMH01437385

Không có



Căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu, Công an huyện Quỳnh Lưu kính đề nghị Phòng CSGT Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng PC08, PC01, PC02 Công an tỉnh Nghệ An; Công an các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh Nghệ An rà soát số phương tiện nêu trên có nằm trong danh sách vật chứng của vụ án nào không (Nếu có đề nghị gửi văn bản về Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để giải quyết). Đề nghị đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An; Báo Nghệ An; Đài phát thanh - Truyền hình huyện Quỳnh Lưu thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để cá nhân, tổ chức trên toàn quốc biết, ai là chủ sở hữu hoặc có quyền quản lý, sử dụng hợp pháp đối với các phương tiện có trong danh sách nêu trên, liên hệ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Quỳnh Lưu, địa chỉ: khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (Điện thoại: 0969270292) để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nếu không có người vi phạm, chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng hợp pháp đến giải quyết và không nhận được thông tin trả lời của công an các đơn vị, địa phương thì Công an huyện Quỳnh Lưu sẽ ra quyết định tịch thu phương tiện vi phạm hành chính đề xử lý theo quy định của pháp luật./.