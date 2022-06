Quang An

(Baonghean.vn) - Ngã tư đường 35 mét giao với đường Lê Quý Đôn, thuộc địa phận xã Nghi Đức, TP. Vinh đang trở thành nỗi khiếp sợ của người đi đường khi hàng loạt vụ tại nạn xảy ra liên tục trong thời gian qua. Điều đáng nói, tại ngã tư này không có đèn tín hiệu giao thông hay biển báo để người dân yên tâm điều khiển phương tiện.

Đường quy hoạch 35 mét nối Quốc lộ 46 đến đường ven sông Lam (hay thường gọi là Đường 35) sau khi đưa vào sử dụng đã thay đổi bộ mặt của các xã vùng ngoại thành Vinh.

Mặc dù vậy, tại các ngã tư giao với tuyến đường này đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt là ngã tư giao với đường Lê Quý Đôn, thuộc địa phận xã Nghi Đức, TP. Vinh.

Theo quan sát của phóng viên, tại ngã tư này có lượng xe cộ lưu thông lớn, đặc biệt là trong giờ cao điểm. Các phương tiện đi qua ngã tư "mạnh ai nấy đi" rất lộn xộn, bấm còi inh ỏi, không tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn đường bộ. Thậm chí còn xuất hiện nhiều xe trọng tải lớn phóng nhanh trên tuyến đường khiến ai cũng phải thót tim.

Ông Phạm Văn Hoàng ở xóm 7, xã Nghi Đức, sống gần tuyến đường này cho biết: "Tại đây tuần nào cũng xảy ra tai nạn giao thông, có ngày 2 - 3 vụ, mặc dù chưa có người chết nhưng nhiều trường hợp cấp cứu, nguy kịch, chúng tôi liên tục phải chạy ra hỗ trợ người gặp nạn. Riêng việc xe cộ va quệt diễn ra như cơm bữa..."

Theo ghi nhận, ngã tư này có rất nhiều bất cập gây mất an toàn cho người đi đường.

Thứ nhất, điểm giao cắt không vuông góc mà lại xiên chéo, khiến người đi đường bị khuất tầm nhìn. Thứ hai, tại ngã tư này không có tín hiệu đèn giao thông cũng như các biển báo "giảm tốc độ", "khu vực thường xảy ra tai nạn"...

Chưa kể, tại ngã tư này còn có 1 tuyến đường nội xóm, nối từ xóm 7 đến xóm 8, xã Nghi Đức cũng chạy qua, do đó, có thể xem đây là ngã 6 với lượng xe cộ lưu thông nườm nượp ngày đêm.

"Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để giảm thiểu tai nạn, tuy nhiên cả năm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì", một người dân xã Nghi Đức cho biết.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện chính quyền xã Nghi Đức cho biết: Thực tế việc mất an toàn giao thông tại ngã tư đường 35 và Lê Quý Đôn đã được người dân phản ánh nhiều lần, đây cũng là trăn trở của địa phương, tuy nhiên việc xây dựng, lắp đặt đèn giao thông xã không đủ thẩm quyền, do đó, đã kiến nghị lên thành phố có phương án chỉ đạo, khắc phục điểm đen giao thông này.

Theo ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Vinh, thành phố hiện đã tổng hợp, thống kê những điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn, bao gồm cả ngã tư đường Lê Quý Đôn giao với đường 35 gửi lên Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An để có phương án sớm lắp đặt đèn tín hiệu, biển báo tại những khu vực này, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.