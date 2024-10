Thời sự

Thu ngân sách 10 tháng của Nghệ An ước đạt 18.911 tỷ đồng

Thu ngân sách 10 tháng của tỉnh Nghệ An ước đạt 18.911 tỷ đồng, vượt 18,9% so với dự toán và tăng 41,2% so với cùng kỳ, đứng thứ 17 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ.