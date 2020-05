Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành làm việc với Công an thành phố Vinh

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Vinh. Ảnh: Đào Tuấn

Buổi làm việc tập trung vào hoạt động khảo sát việc thực hiện Đề án tổ chức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an nhân dân.



Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Trọng Đại – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh – Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án. Cùng dự có đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Nghệ An; đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Vinh, lãnh đạo Công an thành phố Vinh. Duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Công an cơ sở

Hiện nay Công an thành phố Vinh có 3 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và tổ chức Công đoàn. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị. Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn Quá trình hoạt động các tổ chức đoàn thể luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài lực lượng thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, vị thế chính trị của tổ chức đoàn thể trong Công an Thành phố không ngừng được củng cố, nâng cao.

Các chiến sỹ Công an hiến máu ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Quỳnh Làm rõ vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an thành phố Vinh, các đại biểu đã có những đánh giá khách quan về hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Công an Thành phố Vinh. Đó là hoạt động hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mỗi đoàn viên, hội viên trên từng lĩnh vực công tác luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, phong trào đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng lực lượng phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác, góp phần hiệu quả vào công tác bảo đảm ANTT cũng như phong trào đoàn thể xã hội trên địa bàn Thành phố Vinh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh - Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn

Bên cạnh đó, những hạn chế, khó khăn trong việc duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thế, chính trị - xã hội trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an thành phố nói riêng cũng được các đại biểu nêu tại buổi khảo sát. Đó là hoạt động đoàn thể đang kiêm nhiệm với công tác chuyên môn; việc phân loại thi đia hàng năm đối với cán bộ kiêm nhiệm còn nặng về đánh giá chuyên môn nên chưa khơi dậy được công tác đoàn thể; việc thực hiện chủ trương điều động, phân công bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (9/9 xã) tác động đến hoạt động của công tác đoàn thể…

Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn

Xây dựng mô hình tổ chức chính trị - xã hội phù hợp

Để khắc phục thực tế này, một số đại biểu đã đặt ra vấn đề, nên chăng bố trí cán bộ chuyên trách công tác đoàn thể trong lực lượng Công an cơ sở? Việc bố trí này nếu thực hiện thì sẽ tác động đến các chính sách khác ra sao? Nên xây dựng mô hình tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội như thế nào cho phù hợp với đặc thù của các đơn vị Công an cơ sở...



Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn Tham gia phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an Nghệ An cho rằng, việc duy trì các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an cấp cơ sở là cần thiết. Theo Đại tá Hồ Văn Tứ, không nên bố trí cán bộ chuyên trách các lĩnh vực này trong Công an cơ sở mà tiếp tục phân công cán bộ kiêm nhiệm. Tuy nhiên các đơn vị cơ sở phải đánh giá được tỷ lệ việc thực hiện công tác chuyên môn so với công tác đoàn thể. Về chế độ, chính sách, nên xếp những người đứng đầu tổ chức đoàn thể tương đương với chức danh đội phó cơ sở. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân mang tính chất rất đặc thù, nhất là trong bối cảnh như hiện nay. Bởi thế các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong lực lượng cũng có tính chất tương tự. Nhận thức rõ điều này sẽ giúp cho việc xây dựng mô hình đoàn thể chính trị - xã hội trong lực lượng Công an nhân dân cơ sở phù hợp và phát huy hiệu quả tốt hơn. Theo Thứ trưởng Bộ Công an, hoạt động đoàn thể chính trị - xã hội cần thể hiện qua 3 thước đo, đó là đúng chủ trương, đúng pháp luật, đảm bảo lợi ích chính đáng cho tổ chức, cá nhân tham gia bộ máy.



Khẳng định mô hình kiêm nhiệm chức danh đoàn thể chính trị - xã hội trong lực lượng Công an cơ sở là đúng, là cần thiết, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện cơ chế, chính sách dành cho các cán bộ kiêm nhiệm, đồng thời yêu cầu tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo và quy hoạch cán bộ nhằm đảm bảo hài hòa giữa công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cơ sở cần xác định một số nội dung trọng tâm trong triển khai Đề án tổ chức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội là: rõ chức năng nhiệm vụ, rõ quy chế hoạt động và rõ cơ chế chính sách. Căn cứ vào từng bộ phận, từng nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng để xây dựng mô hình đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với yêu cầu đặt ra.