Thủ tướng Chính phủ định hướng xây dựng thành phố Vinh là trung tâm kinh tế, văn hóa của tiểu vùng Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) -Hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), đoàn công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an các tỉnh Bắc miền Trung và Thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động về nguồn, gặp mặt truyền thống tại Nghệ An.