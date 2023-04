Thủ tướng Chính phủ: Tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm gắn bó với Việt Nam

Sáng 22/4, Chính phủ tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện các nhà đầu tư nước ngoài tại Nghệ An.