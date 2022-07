Thủ tướng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào và thăm các gia đình liệt sĩ, cán bộ tiền khởi nghĩa tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong buổi làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Sẻng On Puông Mạ Ni Vanh - Phó trưởng Ban Phát triển nghề thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào mong muốn tuổi trẻ hai bên cùng gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu, để tình hữu nghị anh em Việt - Lào trường tồn cùng với hai dân tộc.

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, nhân dịp sang dự Hội đàm với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Giám đốc Công an 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã về dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.