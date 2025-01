Quốc tế Thủ tướng Netanyahu tuyên bố lệnh ngừng bắn không bắt đầu nếu Israel không có danh sách con tin Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, lệnh ngừng bắn tại Gaza sẽ không bắt đầu, nếu Israel không nhận được danh sách con tin.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 19/1 đưa ra tuyên bố, lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza sẽ không có hiệu lực cho đến khi phong trào hồi giáo Hamas của Palestine bàn giao danh sách các con tin sẽ được thả.

"Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đánh giá tình hình an ninh do sự chậm trễ trong việc nhận được danh sách những con tin dự kiến được trả tự do của Israel. Thủ tướng đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel rằng lệnh ngừng bắn, vốn dự kiến có hiệu lực vào lúc 8h30 ngày 19/1, sẽ không bắt đầu cho đến khi Israel nhận được danh sách các con tin sẽ được Hamas cam kết trao trả" - tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ.

Theo cổng Ynet, phía Hamas đang trì hoãn việc chuyển giao danh sách con tin vì lý do kỹ thuật.

Dmitry Gendelman, cố vấn cho Văn phòng Thủ tướng Israel, nói với RIA Novosti, rằng Israel vẫn chưa nhận được của 3 con tin mà Hamas cam kết thả vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn.

Trước đó, các bên của cuộc xung đột ở Dải Gaza - Israel và phong trào Hamas, cùng các bên trung gian gồm Qatar, Ai Cập và Mỹ, đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn trong 42 ngày và công bố cam kết chấm dứt chiến sự đã kéo dài 15 tháng, khiến 46.000 người Palestine và 1.500 người Israel thiệt mạng. Cuộc chiến còn lan sang các nước khác trong khu vực như Libang, Yemen.

Thoả thuận ngừng bắn vốn có hiệu lực vào ngày 19/1. Giai đoạn đầu tiên của thoả thuận liên quan đến việc thả 33 con tin Israel để đổi lấy khoảng 1000 tù nhân Palestine. Quân đội Israel phải rút về biên giới Dải Gaza.