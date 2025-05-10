Thời sự Thủ tướng phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng Sáng 5/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã chủ trì lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Mỗi phong trào thi đua gắn với một kỳ tích của dân tộc

Tại sự kiện, hòa trong không khí tự hào, thiêng liêng, đất nước ta hân hoan kỷ niệm các ngày lễ lớn và khí thế tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tuyên bố phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng nêu rõ, 77 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11/6/1948), tinh thần thi đua - ái quốc đã trở thành mạch nguồn sức sống, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các phong trào thi đua qua các thời kỳ lịch sử đã trở thành sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được những thắng lợi vẻ vang, to lớn. Mỗi phong trào thi đua gắn với một kỳ tích của dân tộc qua các thời kỳ.

Hiện nay, các cấp, các ngành, các địa phương đang ra sức nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta đã triển khai quyết liệt những quyết sách lịch sử, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, một lần nữa, khí thế "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nhất trí của đông đảo tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã triển khai thành công cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn", vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có những quyết sách kịp thời để "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", giữ vững ổn định chính trị và đạt được những kết quả rất tích cực và toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội. Đã có những kỳ tích được lập nên từ những phong trào thi đua được phát động gần đây như: Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm 5 năm 4 tháng; hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong thời gian ngắn kỷ lục; 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc… Những kỳ tích tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin cho cả dân tộc ta thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên phạm vi cả nước.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, sự kiện trọng đại của đất nước, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đợt thi đua cao điểm này chính là giai điệu kết nối để chúng ta tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, với tinh thần: "Quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả thiết thực".

Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm cao đưa phong trào thi đua này trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp để "muôn người như một" đồng lòng nhất trí, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược; hành động quyết liệt để biến quyết tâm chính trị thành sản phẩm cụ thể, có thể lượng hóa được, biến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thành kết quả thực tiễn; hiệu quả thiết thực là đích đến cuối cùng của đợt thi đua - đó là thành quả thắng lợi, trái ngọt thu được mà mọi người dân đều được thụ hưởng, là sự phát triển phồn vinh, văn minh, thịnh vượng của đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Mỗi hành động, mỗi phong trào phải bảo đảm "3 không": Không hình thức, qua loa; không "nói mà không làm"; không làm mà thiếu hiệu quả.

Để "toàn dân đồng lòng, thi đua hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hướng tới Đại hội XIV của Đảng thành công", Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải là những "hạt nhân" tiêu biểu, thi đua "đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, cùng nhau sáng tạo, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, kiến tạo phát triển, vì dân phục vụ".

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động phải là trung tâm, chủ thể hăng hái thi đua, lao động hăng say, ngày đêm sáng tạo, hưởng thụ thành quả, chia sẻ niềm vui, đóng góp tích cực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò huy động sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân; kế thừa, phát huy khí thế của "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Ba nhất", "Năm xung phong", "Sóng Duyên Hải", "Gió Đại Phong", "Trống Bắc Lý"… trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực, chủ động, thi đua truyền thông, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình đổi mới sáng tạo, hiệu quả, góp phần đưa phong trào trở thành xu thế, lan tỏa rộng trong cộng đồng và mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương mong muốn và tin tưởng rằng, đợt thi đua cao điểm sẽ lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, sức sáng tạo không giới hạn của mỗi tập thể, cá nhân, đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Với tinh thần "Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua", Thủ tướng chúc mỗi cá nhân đều là những chiến sĩ thi đua xung kích trên mọi mặt trận; chúc phong trào thi đua giành được nhiều thắng lợi to lớn, tạo lập những kỳ tích mới, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm cao đưa phong trào thi đua này trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp để "muôn người như một" đồng lòng nhất trí, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Triển khai thực hiện phong trào thi đua bằng những phần việc, công trình cụ thể, thiết thực

Phát biểu hưởng ứng tại chương trình, đồng chí Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, thi đua yêu nước là động lực quan trọng để thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ để đưa đất nước không ngừng phát triển.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất trong hệ thống chính trị, luôn xác định việc tổ chức động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là phương thức tập hợp, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu hưởng ứng tại chương trình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, vận động mọi nguồn lực xã hội tạo nên sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động phải đảm bảo phương châm "6 rõ, 3 không" như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy tinh thần thi đua trong từng cộng đồng dân cư, từng dòng họ, từng gia đình để thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát huy vai trò nòng cốt, vận động xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho nhân dân; trước mắt là kịp thời vận động toàn xã hội chăm lo, hỗ trợ để người dân ở các địa phương vừa ứng chịu thiệt hại bởi cơn bão số 10 gây ra sớm ổn định cuộc sống.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, tổ chức, tạo diễn đàn để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, đóng góp vào văn kiện, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tham gia tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hành dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống xã hội. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tập trung trước hết vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, việc triển khai các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đặc biệt là giám sát quá trình vận hành bộ máy chính quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là thực hành dân chủ ở cơ sở thông qua công tác hiệp thương, giới thiệu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo các quy định của pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp giữa truyền thông đại chúng với vận động cá nhân, kịp thời phản ánh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong nhân dân, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Kịp thời khích lệ biểu dương, khen thưởng để tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thay mặt thành phố Hà Nội bày tỏ sự thống nhất và biểu thị tinh thần quyết tâm cao nhất, nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm mà Thủ tướng Chính phủ vừa phát động. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại diện các địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thay mặt thành phố Hà Nội bày tỏ sự thống nhất và biểu thị tinh thần quyết tâm cao nhất, nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm mà Thủ tướng Chính phủ vừa phát động. Với vai trò là Thủ đô, trái tim cả nước, Hà Nội xác định rõ vinh dự và trách nhiệm trong việc tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi và phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, thành phố Hà Nội quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm này với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả", tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ngay sau hội nghị hôm nay, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua bằng những phần việc, công trình cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025, tạo nền tảng vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới.

Cùng với đó, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Thủ đô, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Hà Nội sẽ kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, khích lệ, động viên bằng nhiều hình thức đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua; khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân có những đề xuất, sáng kiến trong nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.