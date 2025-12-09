Thời sự Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm đạt 100% kế hoạch năm 2025 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8 năm 2025 ước đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (40,4%).

Từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Kết quả giải ngân đến hết tháng 8 năm 2025 ước đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (40,4%); trong đó có 9 Bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức trung bình cả nước; 29 Bộ, cơ quan Trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Việc giải ngân đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân. Để thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục đề cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Công điện, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh giải ngân gắn với bảo đảm chất lượng công trình

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, các dự án liên vùng, có tác động lan tỏa... Đẩy mạnh giải ngân gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên… Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Chủ động điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của Bộ, cơ quan, địa phương mình (nếu có), gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 9 năm 2025.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu xác định rõ, đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, kiên quyết không để việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ không thực hiện đúng hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc này.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổng hợp, báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ, cơ quan, địa phương mình gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định; trong đó cần báo cáo rõ các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của Bộ, cơ quan, địa phương mình.

Kho bạc Nhà nước bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ và báo cáo các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1544/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2025; trong đó đề xuất các giải pháp quyết liệt, đột phá, hiệu quả để bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tổng hợp đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 giữa các Bộ, cơ quan, địa phương, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định trong tháng 9 năm 2025.

Theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, cơ quan, địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các giải pháp sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2025.

Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án; kịp thời xử lý vướng mắc về thanh, quyết toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ.

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ chủ chương trình mục tiêu quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo) rà soát các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình giải ngân vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan để kịp thời xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục rà soát thể chế, pháp luật liên quan đến đầu tư công để sửa đổi bổ sung, hoàn thiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1544/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2025 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền./.