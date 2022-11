Thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 14/11, tại huyện Anh Sơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Dự lễ có đại diện các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Nam Đàn, Diễn Châu, Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, với những nỗ lực trong thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh trong 15 năm qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, và đạt được những kết quả đáng kể, từ đó đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền năng của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững gia đình, cộng đồng và xã hội, giảm dần bất bình đẳng giữa nam và nữ.

Sau 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, tỷ lệ phụ nữ trên địa tỉnh chiếm hơn 50% lực lượng lao động, đóng góp ngày càng to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,8%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 27,5%, cấp huyện đạt 29,2%, cấp xã đạt 28,1%; có 31,33% tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm đã giúp cho hàng triệu gia đình thoát nghèo và nâng cao mức sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những thách thức trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt là vẫn còn một số vụ bạo lực, xâm hại, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Một số vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, gây bất bình trong dư luận.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng tảo hôn, chung sống không kết hôn... để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với gia đình và xã hội, mà trong đó, tổn thương nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em...

Do đó, việc phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” là chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã thực hiện ký cam kết hưởng ứng Tháng hành động giữa lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện; ký cam kết giữa lãnh đạo huyện Anh Sơn với các phòng, ban, ngành cấp huyện; giữa lãnh đạo UBND huyện với các xã, thị trấn.

Ngoài ra, tổ chức diễu hành từ thị trấn Anh Sơn đến UBND xã Hoa Sơn và ngược lại.