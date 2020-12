Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có buổi làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh do đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm tổ trưởng.