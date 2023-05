Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An sẽ gặp mặt, đối thoại với hơn 1.100 lãnh đạo cấp xã dự kiến vào tháng 7/2023

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức chương trình chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức; cùng các thành viên Ban Tổ chức.

Hơn 1.100 ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Chương trình dự kiến được tổ chức vào các ngày 21, 22/7/2023 tại TP. Vinh, với khoảng 1.121 đại biểu tham dự, nhằm mục đích nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đại đoàn kết toàn dân.

Chương trình đồng thời hướng đến thống nhất về quan điểm, mục tiêu, hành động trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Theo dự thảo kế hoạch do Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan thường trực tổ chức chương trình - các đại biểu sẽ thực hiện Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh.

Ban tổ chức sẽ tổ chức 3 diễn đàn thảo luận, trao đổi vào chiều 21/7. Trong đó, Diễn đàn về công tác xây dựng Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Diễn đàn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Diễn đàn về nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Chương trình gặp mặt, đối thoại chính sẽ diễn ra vào sáng 22/7 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Ban tổ chức đã trao đổi, đóng góp các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt 3 diễn đàn thảo luận, trao đổi, đặc biệt là nên tăng cường trao đổi tại các diễn đàn để có thể tiếp nhận thêm thông tin từ cơ sở; đồng thời chuẩn bị các nội dung để thực hiện tốt nhất hội nghị chính diễn ra vào sáng 22/7.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đề nghị cần định hướng cụ thể hơn nội dung của 3 diễn đàn thảo luận, trao đổi.

Các ý kiến cũng thảo luận nhiều về công tác chuẩn bị nội dung, phương án hậu cần, hoạt động thông tin, tuyên truyền cho chương trình gặp mặt, đối thoại… Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã trao đổi, làm rõ và tiếp thu nhiều nội dung liên quan.

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, LỘ TRÌNH CỤ THỂ ĐỂ CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH CHU ĐÁO

Kết luận nội dung cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại đánh giá Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động, trách nhiệm tham mưu dự thảo kế hoạch, phân công nhiệm vụ của các thành viên; qua đó thống nhất cao với mục đích, nội dung chính của dự thảo kế hoạch.

Đặc biệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tổ chức 3 diễn đàn thảo luận, trao đổi theo hướng đối thoại tại chương trình sẽ tạo điều kiện để đi sâu vào từng vấn đề. Tuy nhiên, sau diễn đàn, cơ quan thường trực cần có báo cáo tổng hợp tại nội dung 3 diễn đàn gửi tất cả các đại biểu.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu chuẩn bị chu đáo cho các nội dung tại Chương trình gặp mặt, đối thoại chính thức được tổ chức vào sáng 22/7 như: Quán triệt nội dung cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phóng sự trình chiếu tại hội nghị; các tham luận của người đứng đầu cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn chủ đề chung của Chương trình gặp mặt, đối thoại là: Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”; đồng thời lưu ý chuẩn bị tốt công tác hậu cần, chỉnh trang đô thị, an ninh trật tự, giao thông và công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc gặp mặt. Ban Dân vận Tỉnh ủy cần xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để các thành viên Ban thực hiện nhiệm vụ theo phân công, đảm bảo chuẩn bị chu đáo cho chương trình.