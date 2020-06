Thủy điện Bản Vẽ thông tin đến người dân khu vực hạ du phương án phòng, chống lũ lụt năm 2020

Đối với phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ năm 2020, công ty đã phân tích, làm rõ về hiệu lệnh thông báo xả lũ tại đập tràn; các vị trí đặt hệ thống trạm cảnh báo bằng loa; các tình huống cơ bản và giải pháp xử lý để phòng, tránh lũ; giới thiệu các vị trí sơ tán người và tài sản khi có tình huống ngập lũ xảy ra, các vùng bị ảnh hưởng khi công trình xả lũ với lưu lượng lớn...

Ông Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đ.C

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho rằng, sự thấu hiểu và ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du nhà máy chính là nguồn động lực to lớn để tập thể Công ty Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an ninh và chất lượng cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội… góp phần vào sự phát triển kinh tế - công nghiệp – du lịch khu vực miền Tây Nghệ An.