Thể thao Tiền đạo Brazil gây ấn tượng với bàn thắng đầu tiên tại V.League 2025-2026; Liverpool thắng kịch tính trận khai màn Ngoại hạng Anh Tân binh của Thể Công Viettel trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở V.League 2025-2026; Lê Quang Liêm hạ Vua cờ thế giới Gukesh Dommaraju; Liverpool thắng kịch tính trận khai màn Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Tiền đạo Brazil gây ấn tượng với bàn thắng đầu tiên tại V.League 2025-2026

Tân binh của Thể Công Viettel bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Nguyễn Filip tối 15/8, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở V.League 2025-2026

Chỉ cần 3 phút, tiền đạo Brazil Lucao đã khiến cầu trường sân Hàng Đẫy im lặng khi tạo "siêu phẩm" vào lưới Công an Hà Nội, khiến đội chủ nhà vật vã giành lại 1 điểm trong ngày ra quân V.League 2025-2026.

Lucao được kỳ vọng giúp Thể Công Viettel thi đấu thăng hoa ở mùa này.

Lucao do Break không xa lạ sân chơi V.League khi từng khoác áo 3 CLB lớn ở giải đấu này từ năm 2022, gồm: Hà Nội FC, Đà Nẵng và Hải Phòng. Chân sút 34 tuổi có chiều cao 1,84m không chỉ dứt điểm đa dạng, hiểm hóc mà còn "lì lợm" trong những tình huống tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự.

Trước khi khoác áo CLB Thể Công Viettel, Lucao là tiền đạo hàng đầu của Hải Phòng, đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" V.League 2024-2025 với 14 pha lập công, ngang bằng thành tích của chân sút Alan (CLB Công an Hà Nội).

Phong độ ổn định và hiệu suất ghi bàn đỉnh cao của Lucao nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ ban lãnh đạo đội bóng "áo lính" từ khoảng cuối giai đoạn lượt về mùa giải trước. Vì vậy, trước thềm V.League 2025-2026, Thể Công Viettel đã không ngần ngại chi tiền để có sự phục vụ của tiền đạo sinh năm 1991 này.

Dù đã lớn tuổi nhưng Lucao vẫn được HLV Popov cùng đồng đội kỳ vọng giúp hàng công Thể Công Viettel khởi sắc. Với pha đánh đầu hiểm hóc, anh đã thể hiện đẳng cấp, kinh nghiệm và khả năng "săn bàn" xuất sắc của mình.

Chưa thể giúp đội bóng mới giành chiến thắng đầu tiên nhưng nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, Lucao hứa hẹn là mũi nhọn chủ lực cho tham vọng đua tranh vô địch ở các giải quốc nội của Thể Công Viettel mùa này.

Lê Quang Liêm hạ Vua cờ thế giới Gukesh Dommaraju

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (ELO 2729) tạo dấu ấn lớn khi đánh bại Vua cờ Gukesh Dommaraju (ELO 2776) ở ván 7 nội dung cờ chớp tại Saint Louis Grand Chess Tour 2025, hôm 14/8 (giờ Mỹ). Trận đấu kéo dài 57 nước, Quang Liêm tận dụng ưu thế 3 tốt hơn để buộc nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử phải chấp nhận thất bại. Đây là lần đầu tiên Quang Liêm thắng Gukesh, đồng thời là cột mốc khẳng định sự tiến bộ của anh kể từ danh hiệu vô địch cờ chớp thế giới 2013.

Trước đó, Quang Liêm khởi đầu ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp trước Leinier Dominguez, Fabiano Caruana và Sam Shankland. Sau đó, anh hòa Maxime Vachier-Lagrave, Grigoriy Oparin và Levon Aronian, rồi thắng Gukesh ở ván thứ bảy. Hai ván cuối, anh thua Wesley So và hòa Nodirbek Abdusattorov.

Kết thúc ngày đầu của nội dung cờ chớp, Quang Liêm giành thêm 6 điểm, nâng tổng thành 13 điểm ở cả 2 nội dung, tạm xếp đồng hạng 6. Với phong độ ổn định và chiến thắng lịch sử trước Gukesh, Quang Liêm đang rộng cửa cải thiện thứ hạng trong ngày thi đấu cuối 15/8, hướng tới top 4 để giành suất vào Finals.

Lê Quang Liêm hạ Gukesh Dommaraju ở ván 7 nội dung cờ chớp tại Saint Louis Grand Chess Tour 2025.

Saint Louis Grand Chess Tour 2025 diễn ra từ 11-15/8 với thể thức kết hợp cờ nhanh và cờ chớp, quy tụ 10 kỳ thủ hàng đầu thế giới. 6 người góp mặt toàn bộ tour gồm Fabiano Caruana, Levon Aronian, Maxime Vachier-Lagrave, Nodirbek Abdusattorov, Leinier Dominguez, Lê Quang Liêm. 4 suất đặc cách thuộc về Grigoriy Oparin, Sam Shankland, Wesley So và đương kim Vua cờ Gukesh Dommaraju. Giải có tổng quỹ thưởng 175.000 USD, nhà vô địch nhận 40.000 USD.

Các kỳ thủ thi đấu 9 ván cờ nhanh (25 phút + 10 giây) trong 3 ngày đầu, thắng được 2 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm; tiếp đó là 18 ván cờ chớp (double round-robin) để phân định thứ hạng. Đây là sự kiện thứ tư trong Grand Chess Tour 2025 và quyết định suất dự Finals dành cho 4 kỳ thủ đứng đầu.

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thua trận phân hạng 17-20

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam để thua U21 Chile 1-3 trong trận đấu phân hạng 17-20 giải bóng chuyền U21 thế giới 2025.

Bước vào trận đấu với tâm thế tự tin sau chiến thắng 3-1 trước U21 Ai Cập, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh đặt mục tiêu đánh bại Chile để tiến gần hơn tới vị trí thứ 17 chung cuộc. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Ở set đầu tiên, U21 Việt Nam gặp khó trước khả năng tấn công biên mạnh mẽ của đối thủ và chịu thất bại 17-25.

U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thua ở trận phân hạng 17-20.

Sang set 2, đội tiếp tục mắc nhiều lỗi chuyền 1 và phối hợp chưa ăn ý, tạo điều kiện cho U21 Chile duy trì thế áp đảo. Kết quả, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh thua cách biệt 15-25, rơi vào thế bất lợi lớn.

Không chấp nhận bị quét trắng, U21 Việt Nam vùng lên ở set 3 với tinh thần thi đấu quả cảm. Những pha tấn công nhanh của các tay đập áo trắng giúp đội nhà giành chiến thắng 25-17, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Dù vậy, nỗ lực của các cô gái trẻ không đủ để tạo nên cú lội ngược dòng. Set 4 chứng kiến thế trận giằng co, nhưng U21 Chile bản lĩnh hơn ở những thời điểm quyết định và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-20.

Chung cuộc, tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam để thua đối thủ với tỷ số 1-3.

Liverpool thắng kịch tính trận khai màn Ngoại hạng Anh

Ở trận khai mạc Ngoại hạng Anh 2025/26 trên sân Anfield, Liverpool đã phải khá vất vả mới đánh bại được Bournemouth 4-2, trong đó, tân binh Ekitike rực sáng với 1 bàn cùng 1 kiến tạo.

Sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã diễn ra đầy hứng khởi. Ngay phút thứ 4, Salah chạy cắt từ cánh phải vào vòng cấm, rồi sút đầy uy lực vào góc xa nhưng thủ thành Petrovic cứu thua cho Bournemouth. Một pha xử lý mang đậm phong cách của ngôi sao người Ai Cập song đáng tiếc không thể chuyển hóa thành bàn.

Ở giai đoạn tiếp theo, Bournemouth thực tế lại là đội chơi tốt hơn với những pha lên bóng nhanh đầy tính sát thương. Trong khi ấy, Liverpool tỏ ra lạc nhịp, thậm chí, gặp khá nhiều khó khăn ở khâu xuyên phá hàng thủ kín kẽ của đội khách. Các mũi sáng tạo của nhà ĐKVĐ như Wirtz hay Salah hoàn toàn "tắt điện" trước lối đá giàu thể lực và không ngại va chạm từ Bournemouth.

Khi đang rơi vào bế tắc, Liverpool đã bất ngờ tìm được bàn thắng mở tỷ số, và nó đến từ sự tỏa sáng của Ekitike. Đón đường chuyền của Mac Allister, bản hợp đồng từ Frankfurt xử lý có phần may mắn vượt qua Senesi, trước khi dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm tung lưới Bournemouth phá vỡ thế quân bình.

Đến cuối hiệp 1, Liverpool sở hữu pha phản công tuyệt vời để nhân đôi cách biệt song Salah lại ra quyết định không tốt. Nhìn chung, hiệp 1 là hiệp đấu đáng quên của Salah và Wirtz, với nhiều tình huống xử lý phải nói rằng tương đối tệ, thiếu trầm trọng cảm giác bóng.

Sang hiệp 2, Liverpool tăng tốc và ngay phút 49, The Reds đã tìm được bàn nhân đôi cách biệt sau cú đệm bóng chuẩn xác của Gakpo trong vòng cấm. Người kiến tạo không ai khác ngoài Ekitike - tác giả của bàn mở tỷ số.

Đến phút 64, cơ hội có điểm được nhen nhóm lại cho Bournemouth khi tiền đạo Semenyo băng cắt ghi bàn rút ngắn cách biệt. Thảm họa ập đến Liverpool ở phút 76 khi chính Semenyo có pha solo ngoạn mục từ phần sân nhà ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Khoảnh khắc ăn mừng của Chiesa.

Trong bối cảnh như vậy, HLV Arne Slot đã quyết định tung Chiesa vào sân ở phút 82 thế chỗ Wirtz, và lựa chọn ấy đã cho thấy sự sáng suốt. Chỉ 6 phút sau khi hiện diện trên sân, tuyển thủ Italia đã ghi bàn quý giá với pha chớp thời cơ nhanh trong vòng cấm.

Chiến thắng được đảm bảo cho Liverpool vào phút 90+4, khi Salah lên tiếng bằng cú đá hiểm hóc bằng chân phải. Chung cuộc, The Reds đánh bại Bournemouth 4-2 tại Anfield ở ngày khai mạc Premier League để bỏ túi 3 điểm đầu tiên.

Premier League mua sắm vượt mốc 2 tỷ Bảng

Các câu lạc bộ tại Premier League cho thấy sức mạnh tài chính khi chi tiêu mạnh tay để đem về những bản hợp đồng đắt giá.

Liverpool là đội chi mạnh tay nhất tính đến hiện tại khi bỏ ra hơn 250 triệu Bảng để đem về hàng loạt tân binh, bao gồm Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez và Jeremie Frimpong. Hai trong số này (Wirtz và Ekitike) nằm trong top 5 bản hợp đồng đắt nhất Premier League hè này.

Liverpool cũng vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ tiềm năng Giovanni Leoni của Parma với giá hơn 30 triệu Bảng.

Xếp sau Liverpool là MU. Sau mùa giải 2024/25 không thành công, "Quỷ đỏ" đầu tư gần 200 triệu Bảng cho 3 tiền đạo mới: Matheus Cunha (62,5 triệu Bảng), Benjamin Sesko (73 triệu Bảng) và Bryan Mbeumo (71 triệu Bảng), giúp HLV Ruben Amorim có một hàng công giàu đột biến.

MU còn đang đưa vào tầm ngắm tiền vệ Carlos Baleba của Brighton, cầu thủ được định giá không dưới 100 triệu Bảng.

Chelsea cũng cho thấy quyết tâm nâng cấp đội hình khi đem về 2 tiền đạo Liam Delap (30 triệu Bảng) và Joao Pedro (60 triệu Bảng), cùng với các tiền vệ cánh Jamie Gittens (48,5 triệu Bảng) và Estevao (29 triệu Bảng). "The Blues" tiếp tục thể hiện chiến lược nhắm đến các cầu thủ trẻ giàu triển vọng.

Viktor Gyokeres sang Arsenal với giá 63,5 triệu Bảng.

Với Arsenal, đội cuối cùng cũng đã có được tiền đạo mà họ theo đuổi từ lâu là Viktor Gyokeres (63,5 triệu Bảng). "Pháo thủ" cũng tăng cường chất lượng ở tuyến giữa với tiền vệ Martin Zubimendi (55 triệu Bảng) từ Real Sociedad.

Manchester City và Tottenham lần lượt xếp thứ 5 và 6, khi chi 153 triệu Bảng và 127 triệu Bảng ở kỳ chuyển nhượng Hè này.