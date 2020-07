Tiến tới tổ chức chuỗi sự kiện 'Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển' tại Nghệ An

Chiều 3/7, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hà Công Tuấn dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển”; ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng