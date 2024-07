Thể thao Tiền vệ Trọng Hoàng chia sẻ cảm xúc khi trụ hạng thành công cùng Câu lạc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã có màn thể hiện xuất sắc ở trận playoff với PVF-Công an nhân dân, qua đó giúp Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng thành công.

Tối 6/7, Câu lạc bộ Hà Tĩnh đã giành chiến thắng trong trận tranh playoff trước PVF-Công an nhân dân, qua đó chính thức ở lại V.League mùa tới. Ấn tượng hơn, đây là màn thắng ngược của đội bóng núi Hồng trong tình cảnh bị dẫn trước ngay từ hiệp 1.

Ở trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã có bàn gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp 2, bàn thắng này vô cùng quan trọng, qua đó mở ra chiến thắng ngược cho Hà Tĩnh. Đánh giá cao tầm ảnh hưởng của tiền vệ kỳ cựu, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho rằng bàn thắng của “Hoàng bò” là bước ngoặt làm xoay chuyển trận đấu.

Trọng Hoàng gỡ hòa cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hải Hoàng

Sau trận đấu, tiền vệ Trọng Hoàng chia sẻ: ''Từ trước đến giờ tôi đã thi đấu cho nhiều đội bóng, nhưng luôn trong tâm thế tranh chức vô địch. Tuy nhiên, năm nay tôi đã trải qua một mùa giải rất khó khăn với Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, toàn đội rất nỗ lực để có được trận thắng ngày hôm nay''.

Nói về việc Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu trong hiệp 2, Trọng Hoàng cho biết: ''Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào trận đấu với tâm lý rất là nặng nề, vì đã trải qua nhiều trận đấu rất khó khăn. Nhưng bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã truyền đạt những đấu pháp mới, các cầu thủ đã có thi đấu quyết tâm và giành được thắng lợi.

Niềm vui của Trọng Hoàng và các đồng đội sau trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Đánh giá về đối thủ PVF-Công an nhân dân, Trọng Hoàng cho rằng: ''Các cầu thủ PVF-Công an nhân dân đã thi đấu rất là gắn kết, họ có thể phát triển nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã may mắn hơn các cầu thủ trẻ của PVF-Công an nhân dân''.

Nói về mục tiêu của mình và Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải mới, Trọng Hoàng cho biết: ''Thời điểm này, tôi muốn hưởng trọn niềm vui cùng các đồng đội ở Câu lạc bộ. Ngày hôm sau chưa biết thế nào, nhưng tôi muốn tận hưởng niềm vui chiến thắng ở trận đấu này’’./.