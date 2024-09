Pháp luật Tiếp tục lưu thông một chiều 24/24 giờ trên tuyến đường Đinh Công Tráng (TP. Vinh) Đầu tháng 3/2024, UBND thành phố Vinh có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho tổ chức lại giao thông trên 2 tuyến đường Đinh Công Tráng, Ngư Hải. Tuy nhiên, từ phân tích của các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục lưu thông một chiều trên 2 tuyến đường này; đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Vinh thực hiện một số giải pháp chống ùn tắc.

KIẾN NGHỊ CỦA

UBND THÀNH PHỐ VINH

Vào ngày 5/3/2024, thời điểm Trung tâm Tiếp nhận và Trả kết quả chuẩn bị hoạt động tại Nhà làm việc số 2 (tiếp giáp đường Đinh Công Tráng), UBND thành phố Vinh có Văn bản số 1057/UBND-QLĐT kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép tổ chức lại giao thông trên 2 tuyến đường Đinh Công Tráng và Ngư Hải.

Lý do bởi: “Trên cơ sở tình hình thực tiễn về trật tự, an toàn giao thông, tổ chức giao thông đối với 2 tuyến đường Đinh Công Tráng và Ngư Hải, phường Lê Mao, thành phố Vinh; đồng thời, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân đến làm việc, giao dịch với Trung tâm Tiếp nhận và Trả kết quả UBND thành phố trong thời gian tới, giải quyết kiến nghị cử tri”.

Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố Vinh lúc 8h30' ngày 12/9/2024. Ảnh: Nhật Lân

Để được UBND tỉnh xem xét, tại Văn bản số 1057/UBND-QLĐT, UBND thành phố Vinh thông tin chi tiết về hiện trạng hạ tầng giao thông, dân cư, tổ chức 2 bên tuyến đường Đinh Công Tráng và Ngư Hải cũng như hoạt động giao thông và một số bất cập, tồn tại trên 2 tuyến đường này.

Văn bản số 1057/UBND-QLĐT ngày 5/3/2024 UBND thành phố Vinh. Ảnh: N.L

Trong đó, UBND thành phố Vinh đánh giá việc thí điểm phân luồng đường 1 chiều đối với các tuyến đường Đinh Công Tráng và Ngư Hải theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 454/UBND-GT ngày 21/1/2016 là có kết quả tích cực, quá trình thực hiện cho thấy tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Đinh Công Tráng vào giờ đưa, đón học sinh đi học như trước đây đã được khắc phục. Và nhìn nhận: “Tuyến đường Đinh Công Tráng chỉ có lưu lượng, mật độ phương tiện tăng cao vào các khung giờ cao điểm trong ngày, là thời gian đưa, đón học sinh: buổi sáng từ 6h30' - 7h30', buổi chiều từ 16h30' – 17h30'; thời gian còn lại tình hình trật tự, an toàn giao thông cơ bản đảm bảo, lưu lượng phương tiện tham gia không lớn. Tuyến đường Ngư Hải cơ bản ổn định”.

8h30' sáng ngày 12/9, đường Đinh Công Tráng đã có rất nhiều ô tô đỗ khá lộn xộn, thu hẹp lòng đường. Ảnh: Nhật Lân

Đồng thời, UBND thành phố Vinh cũng đã nêu ra bất cập: “… từ sau thời gian thí điểm tổ chức giao thông phân luồng đường 1 chiều đối với 2 tuyến đường trên, Nhân dân đã rất nhiều lần phản ánh việc thí điểm phân luồng đường 1 chiều ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, buôn bán, cho thuê mặt bằng của các hộ dân dọc 2 bên tuyến của 2 tuyến đường, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế dân sinh.

Do đó, người dân kiến nghị các cấp thẩm quyền xem xét, nghiên cứu tổ chức giao thông phân luồng đường 1 chiều vào các khung giờ cao điểm”; và đã đưa ra dự báo: “Trong quý I năm 2024, UBND thành phố sẽ đưa Trung tâm Tiếp nhận và Trả kết quả vào hoạt động tại Nhà làm việc số 2 (tiếp giáp đường Đinh Công Tráng). Việc lưu thông 1 chiều trên tuyến đường này 24/24 giờ sẽ không thuận lợi cho người dân tiếp cận để thực hiện thủ tục hành chính tại UBND thành phố”.

“ ...Việc lưu thông 1 chiều trên tuyến đường này 24/24 giờ sẽ không thuận lợi cho người dân tiếp cận để thực hiện thủ tục hành chính tại UBND thành phố”. Trích Văn bản số 1057/UBND-QLĐT của UBND thành phố Vinh

Đường Ngư Hải chạy song song với đường Đinh Công Tráng cũng có tình trạng phương tiện ô tô đậu đỗ lấn lòng đường. Ảnh: Nhật Lân

Qua đó, UBND thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh chấp thuận phương án tổ chức lại giao thông đối với 2 tuyến đường Đinh Công Tráng và Ngư Hải, phường Lê Mao, cụ thể: “Tổ chức giao thông phân luồng đường 1 chiều vào các khung giờ cao điểm: 06h00'-08h00' buổi sáng và 16h30'-18h30' buổi chiều hàng ngày; Cắm biển cấm đỗ xe cùng khung giờ cao điểm trên đối với tuyến đường Đinh Công Tráng trong phạm vi khu vực các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (100m về mỗi phía); Kẻ vạch dừng, đỗ xe trên vỉa hè đường Đinh Công Tráng tại các vị trí phù hợp, đảm bảo quy định (tại vị trí tiếp giáp với các cơ quan, đơn vị, trường học có vỉa hè đủ rộng)”.

TIẾP TỤC

LƯU THÔNG 1 CHIỀU

Ngày 11/3/2024, bằng Văn bản số 1800/UBND-CN, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xem xét kiến nghị tổ chức lại giao thông trên 2 tuyến đường Đinh Công Tráng và Ngư Hải của UBND thành phố Vinh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh nghiên cứu kiến nghị của UBND thành phố Vinh, xem xét các tài liệu liên quan, đánh giá tình hình thực tiễn… Đến ngày 26/4/2024, Sở Giao thông Vận tải có Văn bản số 1610/SGTVT-KHKCCHTGT gửi lên UBND tỉnh.

Tình trạng ùn tắc trên đường Đinh Công Tráng lúc 17h ngày 11/9. Ảnh: Thành Cường

Tại đây, Sở Giao thông Vận tải báo cáo, từ năm 2020, UBND thành phố Vinh đã có kiến nghị tổ chức lại giao thông 1 chiều theo khung giờ trên 2 tuyến đường Đinh Công Tráng, Ngư Hải (Văn bản số 685/UBND-QLĐT ngày 19/02/2020). Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra, rà soát. Sau đó, đã tham mưu để UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2245/UBND-CN ngày 15/4/2020 với yêu cầu: “UBND thành phố Vinh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 454/UBND-GT ngày 21/01/2016 về việc phân luồng đường 1 chiều đối với các tuyến đường Đinh Công Tráng và Ngư Hải để tiếp tục triển khai thực hiện; tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền người dân tham gia giao thông chấp hành để đảm bảo an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn minh đô thị cho thành phố Vinh".

Văn bản số 1610/SGTVT-KHKCCHTGT ngày 26/4/2024 của Sở Giao thông Vận tải. Ảnh: N.L

Về đề xuất của UBND thành phố Vinh tại Văn bản số 1057/UBND-QLĐT ngày 5/3/2024, Sở GTVT phân tích: “Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện quy định phân luồng tổ chức giao thông 1 chiều trên 2 tuyến đường Đinh Công Tráng và Ngư Hải, đa số người dân đã chấp hành tốt nên tình trạng ùn tắc giao thông được giải quyết, góp phần làm cho bộ mặt giao thông của thành phố Vinh đi vào nề nếp, ổn định. Việc chấp hành phân luồng giao thông tại 2 tuyến đường trên đã trở thành ý thức tự giác của người dân, được đa số người dân đồng tình ủng hộ. Từ năm 2020 đến nay, hệ thống giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Vinh được đầu tư nâng cấp, cải tạo góp phần nâng cao chất lượng giao thông đô thị trên địa bàn, tuy nhiên, tình hình mật độ, số lượng phương tiện giao thông đang tiếp tục gia tăng, nhất là phương tiện ô tô cá nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào các giờ cao điểm vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt, trên tuyến đường Đinh Công Tráng, Ngư Hải hiện nay tập trung nhiều trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, trung tâm văn hóa, siêu thị và nhiều hộ kinh doanh, buôn bán”.

“ Việc chấp hành phân luồng giao thông tại 2 tuyến đường trên đã trở thành ý thức tự giác của người dân, được đa số người dân đồng tình ủng hộ”. Trích Văn bản số 1610/SGTVT-KHKCCHTGT của Sở GTVT

Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Giao thông Vận tải đề xuất phương án tổ chức lại giao thông như sau: “Tiếp tục thực hiện tổ chức giao thông đường 1 chiều trên 2 tuyến đường Ngư Hải, Đinh Công Tráng 24/24 giờ như hiện trạng và bãi bỏ nội dung thí điểm tại Công văn số 454/UBND-GT ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh”.

Từ khoảng 16h30' - 18h30', phụ huynh của 3 trường học trên đường Đinh Công Tráng sẽ đón con em của mình, trong đó, rất nhiều người sử dụng phương tiện ô tô, và việc dừng, đỗ khá lộn xộn dẫn đến lòng đường bị thu hẹp. Ảnh: Thành Cường

Đối với kiến nghị của UBND thành phố Vinh trong việc để Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố hoạt động thuận lợi, phục vụ người dân đến làm việc, giao dịch, Sở Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh: “Yêu cầu UBND thành phố Vinh bố trí vị trí đỗ xe, hệ thống biển báo giao thông phù hợp với thực tế và chỉ đạo lực lượng điều tiết giao thông hướng dẫn các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông trên tuyến”.

Trước khi Sở Giao thông Vận tải có Văn bản số 1610/SGTVT-KHKCCHTGT gửi lên UBND tỉnh, ngày 19/4/2024, Công an tỉnh cũng có Văn bản số 1309/CAT-PA08 về việc kiến nghị tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Ngư Hải, Đinh Công Tráng, thành phố Vinh. Tại đây, Công an tỉnh đưa ra những phân tích tương tự Sở Giao thông Vận tải, và đề xuất phương án: “Tiếp tục thực hiện tổ chức giao thông đường 1 chiều trên 2 tuyến đường Ngư Hải, Đinh Công Tráng 24/24 giờ như hiện trạng và không áp dụng nội dung đề xuất tại Văn bản số 1057/UBND-QLĐT ngày 5/3/2024 của UBND thành phố Vinh, cụ thể: Tổ chức giao thông phân luồng đường 1 chiều vào các khung giờ cao điểm: 06h00'-08h00' buổi sáng và 16h30'-18h30' buổi chiều hàng ngày”.

Còn với Ban An toàn giao thông tỉnh, ngày 22/4/2024 có Văn bản số 84/ATGT, nội dung thống nhất với phương án Sở Giao thông Vận tải đề xuất: “Tiếp tục thực hiện tổ chức giao thông đường 1 chiều trên 2 tuyến đường Ngư Hải, Đinh Công Tráng 24/24giờ như hiện trạng và bãi bỏ nội dung thí điểm tại Công văn số 454/UBND-GT ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh”.

“ Tiếp tục thực hiện tổ chức giao thông đường 1 chiều trên 2 tuyến đường Ngư Hải, Đinh Công Tráng 24/24 giờ như hiện trạng...”. Trích Văn bản số 84/ATGT, ngày 22/4/2024 của Ban An toàn giao thông tỉnh

Việc dừng, đỗ phương tiện của người làm việc, cũng như người có nhu cầu đến làm việc tại các đơn vị trên tuyến đường Đinh Công Tráng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông. Ảnh: Thành Cường

Đến ngày 2/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3456/UBND-CN quy định đường 1 chiều trên tuyến đường Đinh Công Tráng và Ngư Hải với nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại công văn nêu trên về việc tiếp tục thực hiện tổ chức giao thông đường 1 chiều đối với các tuyến đường Đinh Công Tráng và Ngư Hải 24/24 giờ như hiện trạng và bãi bỏ nội dung thí điểm tại Công văn số 454/UBND-GT ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh. Giao UBND thành phố Vinh tiếp tục tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền người dân tham gia giao thông chấp hành để đảm bảo an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn minh đô thị cho thành phố Vinh.

2. Hiện nay, do không bố trí vị trí đỗ xe nên người dân đến giao dịch tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố Vinh chủ yếu đỗ xe dưới lòng đường, lề đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông tại khu vực và mất mỹ quan đô thị, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Yêu cầu UBND thành phố Vinh phải bố trí khu vực đỗ xe cho người dân đến giao dịch tại trung tâm, bố trí hệ thống biển báo giao thông phù hợp.

Công văn số 3456/UBND-CN ngày 2/5/2024 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.L

SẼ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP CHỐNG ÙN TẮC

Tham gia giao thông trên tuyến đường Đinh Công Tráng trong nhiều năm qua, chúng tôi thấy những đánh giá, phân tích của Sở Giao thông Vận tải là chính xác; đồng thời nhìn nhận, từ khi Trung tâm Dịch vụ hành chính công của thành phố đi vào hoạt động, đã gia tăng áp lực lên đường Đinh Công Tráng. Nguyên nhân chủ yếu là do lòng đường Đinh Công Tráng hẹp, hạ tầng phục vụ giao thông yếu và thiếu; trong khi ý thức tham gia giao thông của người làm việc, cũng như người có nhu cầu đến làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố Vinh (kể cả các cơ quan, đơn vị trên tuyến) còn chưa cao, nhất là việc dừng, đỗ phương tiện ô tô còn rất lộn xộn khiến lòng đường thêm chật hẹp.

Ở khu vực các trường học dọc tuyến đường Đinh Công Tráng vào giờ tan trường, chính quyền phường Lê Mao đã bố trí lực lượng điều phối giao thông, nhưng cũng chưa thể giảm thiểu được tình trạng ùn tắc. Ảnh: Thành Cường

Trao đổi xung quanh vấn đề này với Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng trong ngày 10/9, được biết, tại phiên họp Thường trực Thành ủy hàng tuần mới đây, ông đã có kết luận chỉ đạo công tác chống ùn tắc trên tuyến đường Đinh Công Tráng. Một trong những giải pháp căn cơ mà thành phố sẽ thực hiện là lập dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đinh Công Tráng.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng nói: “Việc lưu thông 1 chiều là nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, tuy nhiên, có ảnh hưởng đến một số hộ kinh doanh. Vì vậy, UBND thành phố có kiến nghị lên Ban An toàn giao thông tỉnh, lên UBND tỉnh, và đã được trả lời nên không phải bàn về nội dung này".