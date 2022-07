Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao tính chiến đấu của Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh, cùng với việc tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các vấn đề dân sinh, Báo Nghệ An tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Chiều 7/7, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Lê Thị Kim Oanh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Đổi mới nội dung, hình thức

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập, sự nỗ lực, đoàn kết, đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên, Báo Nghệ An đã thực hiện đạt và vượt nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Công tác tuyên truyền được Đảng ủy, Ban Biên tập, Hội đồng Biên tập triển khai thực hiện khá bài bản, có tính chủ động, tính kế hoạch cao.

Đảng ủy đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quy trình làm báo; tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, lấy nội dung làm cốt lõi, công nghệ làm trung tâm, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ nhân dân là tiên quyết.

Nhờ đó, các nhiệm vụ tuyên truyền đều được thực hiện kịp thời, liên tục vừa cung cấp thông tin, vừa định hướng dư luận, vừa nâng cao tính chiến đấu trên mặt trận công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Kết quả, 6 tháng đầu năm, Báo Nghệ An đã xuất bản 200 kỳ báo in, trong đó, 3 số đặc biệt. Báo in tổ chức nhiều dòng sự kiện, nhiều chuỗi đề tài, chuyên đề sâu, tạo hiệu ứng tốt, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tích cực cung cấp thông tin giúp tỉnh và địa phương tháo gỡ được những khó khăn trong quản lý, điều hành; lượng phát hành đạt gần 13.000 tờ/kỳ.

Báo Nghệ An điện tử xuất bản 6.479 tin, bài; trung bình mỗi ngày xuất bản 35,79 tin, bài. Tổng lượt truy cập trên báo điện tử đạt 23,1 triệu view. Đặc biệt, báo Nghệ An điện tử đã nâng cấp CMS mới với nhiều tính năng ưu việt, qua đó, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, đa dạng về hình thức truyền tải, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả.

Báo Nghệ An điện tử tiếp tục ứng dụng các dạng thức hiển thị hiện đại trên phiên bản mới như báo nói tự động, đọc báo in, Podcast, Emagazine... Báo Nghệ An điện tử cũng xây dựng các chuyên mục mới như Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Truyền hình Báo Nghệ An, Đa phương tiện, Chuyển đổi số... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Kênh YouTube Báo Nghệ An ngày càng phát triển, tăng trưởng nhanh.

6 tháng đầu năm, Báo Nghệ An đã đạt 24 giải báo chí Trung ương và địa phương; trong đó, có 1 giải C - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ VI.

Cùng với việc nâng cao chất lượng các ấn phẩm, công tác tuyên truyền, quảng cáo được phối hợp hiệu quả. Công tác phát hành và hoạt động xã hội tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều giải pháp mới. Hoạt động xã hội ngày càng có sức lan tỏa, kết nối được nhiều các nhà hảo tâm đến các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Báo Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị khác tổ chức thành công Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tư vấn pháp luật được thực hiện khoa học, đúng quy định pháp luật. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội nhà báo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, có nhiều nỗ lực để lựa chọn hoạt động phù hợp trong bối cảnh đặc thù, giữ vững phong trào.

Chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ kết nạp được 1 đảng viên mới; cử 5 quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng do Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức.

Nâng cao tính chiến đấu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đánh giá cao kết quả Báo Nghệ An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đặc biệt, tính đoàn kết cộng sự cao, tiếp tục phát huy và luôn đổi mới, mở rộng quan hệ đối nội, đối ngoại; đội ngũ cán bộ, phóng viên luôn nhiệt huyết trong công việc. Trong công tác xây dựng Đảng và đoàn thể được chăm lo, triển khai bài bản, nề nếp. Đồng thời, đơn vị luôn chăm lo đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên và hoạt động an sinh xã hội,…

Đồng chí lưu ý 6 tháng cuối năm 2022, Báo Nghệ An cần quán triệt thực hiện tốt ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại lễ ra mắt giao diện mới của báo Nghệ An điện tử; rà soát nhiệm vụ của cấp ủy, nhiệm vụ chuyên môn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Cùng đó, Báo Nghệ cần tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, chuyển tải tinh thần quyết tâm của tỉnh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, quan tâm tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tạo tính lan tỏa trong cộng đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Báo Nghệ An tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện; chú trọng sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An ghi nhận, biểu dương sự cống hiến nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong công tác xây dựng Đảng, Báo Nghệ An tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, làm tốt công tác tư tưởng, ý thức, trách nhiệm của người phóng viên báo Đảng.

Về công tác chuyên môn, Báo Nghệ An sẽ chuẩn bị chu đáo và bảo vệ thành công Đề án “Nâng cao chất lượng toàn diện Báo Nghệ An, gắn với chuyển đổi số”, đề án xây dựng Báo Nghệ An.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua đề án, Báo Nghệ An sẽ bắt tay ngay thực hiện tích hợp báo in trên quy trình mới, mở chuyên mục tiếng Anh để giới thiệu, quảng bá tiềm năng của tỉnh Nghệ An, giới thiệu điểm sáng của tỉnh; Các phòng rà soát vị trí việc làm của các phóng viên để có kế hoạch đào tạo; có chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Định hướng công tác tuyên truyền, 6 tháng cuối năm 2022, Báo Nghệ An sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh Nghệ An liên quan về Nghị quyết chuyển đổi số, cải cách hành chính; công tác thu hút đầu tư; phòng, chống tham nhũng; … Song song, đẩy mạnh phản ánh các vấn đề dân sinh; tiếp tục nâng cao tính chiến đấu của Báo Nghệ An, đáp ứng yêu cầu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà tin giao.

“Thương hiệu của Báo Nghệ An được xây dựng từ thương hiệu của mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên. Để làm được điều đó, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng, lòng yêu nghề, ý thức, trách nhiệm “cháy hết mình” trước nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An” - đồng chí Ngô Đức Kiên nhấn mạnh.

Dịp này, Phòng Thời sự - Chính trị được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021; 2 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh.

Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An cũng đã khen thưởng các tác giả có tác phẩm đạt giải báo chí cấp tỉnh, bộ, ngành, Trung ương; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 6 tháng đầu năm.