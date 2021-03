Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Bến Thủy 1 tự vẫn

Vào khoảng 10h ngày 18/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo, một người đàn ông sinh sống trên địa bàn thành phố Vinh nghi đã nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối Nghệ An và Hà Tĩnh) tự vẫn.

Khu vực nơi anh D. nghi nhảy cầu. Ảnh: Nhâm Phan Danh tính được xác định là anh N.T.D (SN 1984), thường trú tại khối Quang Trung, phường Vinh Tân (thành phố Vinh). Theo thông tin người nhà cung cấp, vào 8h sáng cùng ngày, gia đình nhận được tin anh D. nhảy cầu tự vẫn; anh D. đã để lại 1 lá thư cùng chiếc xe máy trên cầu.