Tìm thấy thi thể cháu bé 9 tuổi đuối nước trên sông Con

(Baonghean.vn) - Sáng 3/7, chính quyền xã Hương Sơn (Tân Kỳ), các lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể cháu Trần Đăng C. (SN 2013) nổi trên sông Con, khu vực xóm Xuân Hương, xã Hương Sơn. Người bạn đi cùng là Nguyễn Quang Ph. hiện đang mất tích.

Trước đó, khoảng lúc 11h35 trưa 2/7, 2 cháu Trần Đăng C. (SN 2013) và Nguyễn Quang Ph. (SN 2012), cùng trú xóm Xuân Hương, xã Hương Sơn) và 1 người bạn cùng rủ nhau đi bắt cào cào làm thức ăn cho chim.

Đến chiều tối vẫn không thấy C. và Ph. về nhà, người thân tá hỏa tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì.

Người thân có đến gặp người bạn đi cùng với C. và Ph. hỏi thì được biết, sau khi bắt cào cào xong, C. và Ph. có rủ tắm sông, còn người bạn do biết bơi nên về trước.

Người thân vội vã ra bờ sông Con, đoạn xóm Xuân Hương, xã Hương Sơn thì phát hiện một số tư trang gồm 2 đôi dép, 2 chiếc mũ lưỡi trai và 2 chiếc áo của 2 cháu ở trên bờ nên nghi ngờ các cháu có thể xuống tắm hoặc trượt chân rơi xuống sông và bị đuối nước.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 5 huy động người và phương tiện có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Đến 7h sáng 3/7, cấp ủy, chính quyền và người thân phát hiện thi thể cháu C. nổi trên mặt sông Con.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai tìm kiếm tung tích cháu Ph. vẫn đang mất tích.