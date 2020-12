Đồng chí Nguyễn Văn Giản.

Đồng chí: Nguyễn Văn GiảnSinh năm 1929.Quê quán: xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.Thường trú tại: Khối 7, đường Trung Yên, khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.Nguyên là: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Nghệ Tĩnh, Nguyên Bí Thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Huân Chương kháng chiến hạng Nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Hội viên Hội Người cao tuổi.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được vợ, con, cháu, chắt, anh em chú bác, cô dì nội ngoại, các y bác sỹ hết lòng chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 01 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2020 (tức ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý). Hưởng thọ 92 tuổi.

- Lễ viếng vào hồi 9 giờ ngày 26/12/2020 (tức ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý)

- Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 07h00' ngày 27/12/2020. (Tức ngày 14 tháng 11 năm Canh Tý)

- Sau đó đưa đi hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ tỉnh Hà Tĩnh và đưa hài cốt về an táng tại nghĩa trang Bồng Xuân, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

(Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, kích thước 1,2 m x 0,2m, với dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa viếng do Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị).