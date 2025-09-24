Kinh tế Tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An Các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo sẽ có mưa to đến rất to từ đêm 24/9 cho đến hết ngày 25/9

Tin nhanh Bão số 9 lúc 22 giờ ngày 23/9

Tính đến 22 giờ ngày 23/9, tâm bão nằm ở vị trí cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 15 đến 16, kèm theo gió giật mạnh hơn cấp 17. Dự báo trong ba giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km một giờ.

Dự báo mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo sẽ có mưa to đến rất to từ đêm 24/9 cho đến hết ngày 25/9. Lượng mưa phổ biến dự kiến từ 50 đến 100mm, một số nơi có thể vượt quá 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa với cường độ rất lớn trong thời gian ngắn là rất cao.

Vào tối và đêm nay (23/9), các khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo rủi ro thiên tai

Tình trạng mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài từ đêm 25/9 đến hết đêm 26/9. Tổng lượng mưa tích lũy trong các ngày tới có thể phổ biến từ 100 đến 250mm, thậm chí có nơi trên 400mm.

Mưa lớn liên tục như vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ như ngập úng tại các khu vực trũng thấp, lũ quét ở các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại vùng đồi núi.

Cấp độ rủi ro thiên tai hiện được xác định ở cấp 1. Người dân tại các khu vực nêu trên cần theo dõi sát sao các bản tin cập nhật và chủ động các biện pháp phòng ngừa.