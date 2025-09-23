Kinh tế Tin cập nhật bão số 9 Ragasa lúc 10h00 hôm nay 23/9/2025 Lúc 10h ngày 23/9, tâm bão Ragasa được xác định ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc và 117,7 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất đạt cấp 16-17

Lúc 10h ngày 23/9, tâm bão Ragasa được xác định ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc và 117,7 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 790km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 16-17, tức từ 184 đến 221 km/h, giật trên cấp 17.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h, duy trì cường độ rất mạnh.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông, đặc biệt gần tâm bão Ragasa, có gió giật cấp 15-17, sóng biển cao hơn 10m, biển động dữ dội.

Ở phía Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-11, sóng cao từ 4 đến 6m.

Vùng biển Trường Sa và khu vực từ Đắk Lắk đến TP.HCM cũng bị tác động với gió cấp 6-7 và sóng cao từ 2 đến 5m.

Cảnh báo bão số 9 Ragasa từ ngày 24/9

Dự báo sang ngày và đêm 24/9, sức gió ở phía Bắc Biển Đông vẫn duy trì ở cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng cao 7-9m, có nơi vượt 10m.

Vịnh Bắc Bộ cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp, với gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão Ragasa có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 14, sóng cao từ 4-6m.

Mức độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 4 tại Bắc Biển Đông, cấp 3 ở Vịnh Bắc Bộ và cấp 2 ở các vùng biển khác.

Ảnh hưởng của bão Ragasa kết hợp với gió mùa khiến nhiều khu vực có mưa rất to. Từ ngày 23/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh miền Trung bắt đầu có mưa dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi vượt 80mm. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa lớn, cục bộ có nơi trên 100mm.

Đặc biệt từ đêm 24/9 đến 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo hứng mưa cực lớn với tổng lượng phổ biến 100-250mm, có nơi vượt 400mm. Cường suất mưa trên 100mm/3h có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng diện rộng ở đồng bằng, khu đô thị.

Bão Ragasa cùng mưa lớn diện rộng được dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tàu thuyền và hoạt động trên biển. Trên đất liền, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đang ở mức cao. Người dân khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển miền Trung cần theo dõi sát các bản tin dự báo và có biện pháp ứng phó kịp thời.