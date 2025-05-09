Kinh tế Tín hiệu vui: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2025 của Nghệ An tăng gần 20% Tháng 8, nhờ sự chủ động của cộng đồng tham gia vào quá trình sản xuất, sự phục hồi của một số ngành chủ lực và đóng góp của các dự án mới đi vào hoạt động, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2025 ước tăng 19,54% so với cùng kỳ. Cụ thể: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,67%; Công nghiệp khai khoáng tăng 16,32%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 15,17%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,19%.

Đồ họa: Hữu Quân

Tháng 8 năm 2025, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa và sản phẩm tiêu dùng tăng, bên cạnh đó, chính sách thương mại thuận lợi từ các thị trường xuất khẩu chủ lực đã hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đẩy nhanh tiến độ đơn hàng.

Một số sản phẩm sản xuất tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện khác ước đạt 1.089,5 tỷ đồng, tăng 2,2 lần; Ống thép Hoa Sen ước đạt 3,0 nghìn tấn, tăng 37%; Micrô ước đạt 20,0 triệu cái, tăng hơn 34%; Vỏ hộp lon bia ước đạt 671 tấn, tăng 21%; Dock sạc ước đạt 2,5 triệu cái, tăng gần 20%; Điện sản xuất trong tháng ước đạt 615,7 triệu KWh, tăng hơn 18%; Thức ăn gia súc ước đạt 16,8 nghìn tấn, tăng 17%.

Sản xuất tại Nhà máy may Minh Anh - Kim Liên. Ảnh: TH

Tuy nhiên, trong tháng một số doanh nghiệp còn đối mặt với những khó khăn, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, giá cả nguyên liệu tăng. Sản lượng sản xuất ra giảm như: Nước mắm giảm 41,5%; Loa BSE giảm 40,32%; Vỏ bào, dăm gỗ giảm 36%; Đá khai thác giảm 11%...

Tính chung 8 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,41% so với cùng kỳ. Trong đó: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 27,56%; Công nghiệp khai khoáng ước tăng 18,31%; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 15,19%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,45%.