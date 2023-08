Tỉnh Nghệ An sẽ hợp tác với Tập đoàn FPT trong chuyển đổi số và giáo dục

Chiều 21/8, UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT để trao đổi nội dung hợp tác trong chuyển đổi số và giáo dục.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Về phía Tập đoàn FPT, có ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng các lãnh đạo, cán bộ của Tập đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG TỔ HỢP GIÁO DỤC FPT TẠI NGHỆ AN

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ xu thế, định hướng chuyển đổi số, những nội dung mong muốn được hợp tác với tỉnh Nghệ An trong giáo dục và chuyển đổi số để phát triển vượt bậc, đột phá trong thời gian tới.

Theo đó, Tập đoàn FPT đề xuất hợp tác với tỉnh Nghệ An về chuyển đổi số trên 8 nội dung chính. FPT sẽ đồng hành và tư vấn chiến lược cùng các kế hoạch chuyển đổi số toàn diện; hợp tác xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin; hợp tác xây dựng, phát triển nền tảng chuyển đổi số; phối hợp và hỗ trợ tổ chức truyền thông các sự kiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ gia đình.

Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, FPT đề xuất hợp tác với tỉnh Nghệ An trong công tác tư vấn, hỗ trợ các nền tảng chuyển đổi số Make in Vietnam; hỗ trợ và triển khai các dịch vụ, hệ thống thông tin, an toàn thông tin nhằm đạt các mục tiêu quốc gia về chuyển đối số; phối hợp tập huấn, chuyển giao kiến thức chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên; Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn FPT đề xuất đầu tư xây dựng một tổ hợp giáo dục FPT với diện tích 8-15 ha và được áp dụng ưu đãi chính sách cho giáo dục.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Vũ Chí Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, FPT đề xuất xây dựng một Trường Phổ thông liên cấp chất lượng cao FPT tại Nghệ An, dự kiến cho học sinh 3 cấp gồm: Tiểu học, THCS và THPT được xây dựng trên khu đất có diện tích 1-3 ha và một Trường Cao đẳng FPT Polytechnic với 3 sản phẩm chính gồm: Cao đẳng chính quy, Phổ thông cao đẳng và Cao đẳng liên kết quốc tế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, cho ý kiến vào các nội dung đề xuất hợp tác của Tập đoàn FPT trên lĩnh vực chuyển đổi số và giáo dục. Các sở, ban, ngành đều đồng tình, ủng hộ những đề xuất nội dung hợp tác.

ĐỒNG Ý CHỦ TRƯƠNG, PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cảm ơn những đề xuất hợp tác của Tập đoàn FPT; đồng thời chúc mừng những kết quả mà Tập đoàn FPT đã đạt được qua 35 năm hình thành và phát triển với nhiều kết quả ngưỡng mộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, có vị thế lớn, nhưng còn nhiều khó khăn, song đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, những năm qua Nghệ An có bước chuyển rất tích cực về quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng, đặc biệt là kết quả thu hút đầu tư vốn FDI.

Trong thu hút đầu tư phải gắn với yếu tố quan trọng là nguồn lực. Hiện Nghệ An có khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, số lượng, chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư đến với Nghệ An đang rất khó khăn. Vì thế, những đề xuất hợp tác của Tập đoàn FPT về giáo dục - đào tạo, nhất là nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực là rất quan trọng đối với Nghệ An.

Lãnh đạo Tập đoàn FPT và các đơn vị thành viên tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Vừa qua, Nghệ An đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ sở chính trị quan trọng, tạo ra nguồn lực, động lực với các cơ chế, chính sách đặc thù để tỉnh có điều kiện phát triển trong thời gian tới, sớm đạt mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực miền Bắc vào năm 2025 và trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những nội dung hợp tác mà Tập đoàn FPT đề xuất trùng hợp với mong muốn và các mục tiêu mà Nghệ An đang đặt ra. Đặc biệt, trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị có đặt mục tiêu Nghệ An là trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ trong một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh đồng ý chủ trương, tạo điều kiện cho Tập đoàn FPT triển khai, xây dựng tổ hợp giáo dục FPT tại Nghệ An, đúng theo mục tiêu phát triển của tỉnh và mục tiêu trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Trên quan điểm đó, Tập đoàn FPT cần phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An để hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định.

Về các đề xuất hợp tác chuyển đổi số, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh tinh thần ủng hộ và cho rằng, cần tiếp cận có tính nguyên tắc công bằng, lựa chọn những công nghệ tốt nhất, phù hợp với lợi thế của Tập đoàn FPT và tình hình thực tế của tỉnh Nghệ An trên quan điểm đồng hành cùng nhau để thực hiện các nội dung đề xuất, đóng góp vào sự phát triển của 2 bên trong thời gian tới.