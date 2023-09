Tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa trên diện rộng, cảnh báo nguy cơ ngập lụt đến hết ngày 27/9

CẢNH BÁO NGẬP LỤT KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Hiện trạng mưa hoặc mực nước hoặc triều cường, nước biển dâng trên khu vực:

Trong 6 giờ qua (từ 23h ngày 26/09 đến 05h ngày 27/09), khu vực các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động như sau: Thanh Phong 134.6 mm, Yên Mỹ 122.6 mm (Thanh Hóa); Châu Bình 2: 343.2 mm, Quỳ Châu 339.2 mm (Nghệ An); Cương Gián 59.8 mm (Hà Tĩnh);...

Cảnh báo các đặc trưng ngập lụt

- Phạm vi ngập lụt: Đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối. Cụ thể là các huyện sau:

Thanh Hóa : Tx Nghi Sơn, Quảng Xương, Nông Cống, Như Xuân.

Nghệ An : Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Tp Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Tx Hoàng Mai.

Hà Tĩnh : Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc, Nghi Xuân.

- Thời gian ngập lụt: có khả năng kéo dài đến hết ngày 27/9.

- Độ sâu ngập lụt lớn nhất vùng núi: 1,0 - 1,5m, có nơi trên 2.0m.

- Độ sâu ngập lụt lớn nhất đồng bằng, ven biển: 0,3 - 0,5m.

Các xã ven đê có nguy cơ bị ngập lụt vào mùa mưa lũ hàng năm. Ảnh tư liệu: Quang An

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN

(Ngày và đêm 27 tháng 9 năm 2023)

* Khu vực đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Bắc đến Gió đông bắc cấp 3.

- Nhiệt độ: 24 – 27 o C

- Độ ẩm: 85 – 95%

* Khu vực trung du và vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ: 23 – 28 o C

- Độ ẩm: 80 – 90%

* Khu vực thành phố Vinh

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 25 – 27 o C

- Độ ẩm: 85 – 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3 – cấp 4.

- Nhiệt độ: 24 – 26 o C

- Độ ẩm: 90 – 95%

* 48 giờ tới: Áp cao lục địa tiếp tục suy yếu. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15- 17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, vùng núi có mưa vừa đến mưa to, riêng đồng bằng ven biển và trung du có mưa to đến rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển có nơi cấp 4.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.