Tỉnh Nghệ An trao Giải báo chí viết về ATGT năm 2019

Sáng 9/7, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí viết về an toàn giao thông năm 2019. Dự lễ trao giải có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành. Ảnh: Phạm Bằng

Giải Báo chí viết về ATGT tỉnh Nghệ An là giải báo chí chuyên đề được UBND tỉnh tổ chức hằng năm. Giải có sức hấp dẫn, lan tỏa lớn, đáp ứng được yêu cầu về tính chính trị, xã hội và tính thời sự của một trong những lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông 2019: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, các tác phẩm được lựa chọn có nội dung tuyên truyền tốt, tính phát hiện cao, sáng tạo, đảm bảo tính chân thực, nhân văn và đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả đạt Giải Báo chí viết về ATGT tỉnh Nghệ An năm 2019. Ảnh: Phạm Bằng

Ban tổ chức đã nhận được gần 50 tác phẩm của nhiều cơ quan báo chí tham gia. Qua nhiều vòng chấm, thảo luận, Ban Giám khảo thống nhất trình UBND tỉnh công nhận 18 tác phẩm đạt giải, gồm có 2 giải Nhì (không có giải Nhất), 7 giải Ba, 9 giải Khuyến khích. Nhóm PV Báo Nghệ An đạt giải Ba với loạt bài "Dai dẳng, nhức nhối vấn nạn xe dù".

Hội đồng Giải Báo chí viết về ATGT tỉnh đánh giá, giải năm nay có nhiều điểm mới, các cơ quan báo chí tham gia tích cực như: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Công an Nghệ An, Đài Truyền thanh -Truyền hình Diễn Châu... với đầy đủ các thể loại báo chí.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Phạm Bằng

Các tác phẩm đã thể hiện sự tìm tòi công phu từ chủ đề đến cách thể hiện. Nhiều thể loại tác phẩm như phóng sự, phản ánh mang tính thời sự nóng, khai thác ở nhiều góc độ, mang lại cho người đọc, người xem, người nghe thông điệp rất rõ ràng và đồng thời cũng mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

Đồng thời, các tác phẩm cũng đã biểu dương những gương cá nhân, tập thể người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc nâng cao công tác đảm bảo ATGT; đồng thời phản ánh những tồn tại trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở GTVT trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, số lượng tác phẩm, tác giả và cơ quan báo chí có tác phẩm tham dự giải vẫn còn ít. Các tác giả chưa thực sự quan tâm đến việc lựa chọn tác phẩm để tham dự giải. Một số nhà báo chưa quan tâm khai thác đề tài về an toàn giao thông, đề tài vẫn còn hạn hẹp.