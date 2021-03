Tình tiết bất ngờ khiến 'siêu trộm' Nghệ An sa lưới tại Hà Tĩnh

Ngày 19/3, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục tạm giữ hình sự, đấu tranh mở rộng đối với chuyên án trộm cắp tài sản trên địa bàn đối với đối tượng Đặng Công Nguyên (SN 1970), trú tại khối 13, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Bước đầu, Nguyên khai nhận là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đột nhập công sở, nhà văn hóa trên địa bàn các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, gây hơn 40 vụ trộm cắp tài sản, gây hoang mang dư luận trong suốt thời gian qua.

Siêu trộm " đột vòm" gần 40 công sở



Trước đó, vào trung tuần tháng 3/2020, Công an huyện Nghi Xuân nhận được trình báo của một trường học trên địa bàn, về việc bị kẻ gian lợi dụng đêm tối lẻn vào phá khóa hội trường, lấy đi một chiếc máy chiếu, loa, âm li và một số tài sản khác. Quá trình vào cuộc điều tra, trinh sát gặp rất nhiều khó khăn vì kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp rất chuyên nghiệp, hầu như không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường, kể cả hình ảnh qua camera cũng rất nhạt nhòa.

Đối tượng Đặng Công Nguyên tại Cơ quan CSSĐT. Ảnh: Hà Thư Chỉ mấy ngày sau đó, liên tiếp tại các nhà văn hóa thôn ở xã Xuân Hồng và Xuân Liên trên địa bàn huyện này, cũng xảy ra hiện tượng bị kẻ gian phá khóa, đột nhập lấy đi toàn bộ tài sản bên trong. Qua điều tra từ hiện trường, manh mối về chân dung đối tượng đã được phác họa thông qua hình ảnh camera trong phòng ghi lại. Dù không rõ nét, song khớp nối với các dữ liệu ít ỏi từ những vụ trộm trước đó, trinh sát xác định các vụ đột nhập công sở này đều do một người thực hiện. Đây là kẻ rất chuyên nghiệp, thông thạo hoặc ít ra cũng có thời gian nghiên cứu địa bàn rất kĩ lưỡng trước khi ra tay thực hiện.

Ngay sau đó, chân dung các đối tượng có tiền án, tiền sự, đặc biệt là liên quan đến các tội danh như cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cướp giật… trên địa bàn được dựng lên để đấu tranh, theo dõi. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc, các đối tượng này đều có bằng chứng ngoại phạm. Lúc này, trinh sát quyết định mở rộng địa bàn điều tra, phối hợp với công an các địa bàn lân cận như Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh và các huyện giáp ranh của tỉnh Nghệ An là TP Vinh, Hưng Nguyên, Thanh Chương, TX. Cửa Lò…

Công cụ gây án của đối tượng. Ảnh: Hà Thư Bất ngờ là tại các địa phương này, cùng thời điểm tại huyện Nghi Xuân xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, cũng bị kẻ xấu đột nhập các trường học, phá khóa lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Trong đó, tại huyện Đức Thọ xảy ra 6 vụ, Thị xã Hồng Lĩnh xảy ra 2 vụ, nhưng đến nay vẫn chưa thể khép hồ sơ vì chưa tìm được manh mối về thủ phạm.



Trong khi đó, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cũng cho thấy, thời gian gần đây tại nhiều địa phương trong tỉnh, xảy ra tình trạng công sở, trường học bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều tài sản có giá trị, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Các vụ trộm này có cùng đặc điểm là bị kẻ gian lợi dụng đêm tối để đột nhập, không có bảo vệ trông coi và địa điểm thường xa khu dân cư, vắng người qua lại. Trong đó, địa bàn thường xuyên xảy ra mất trộm là các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu và TX. Hoàng Mai.

Tình tiết bất ngờ khiến " siêu trộm" sa lưới

Thượng úy Phan Anh Đồng, Phó đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Nghi Xuân cho biết: Sau nhiều tháng trời rõng rã truy vết đối tượng nhưng không mang lại kết quả, vụ án có lúc tưởng chừng như rơi vào bế tắc. Tuy vậy, lật lại hồ sơ các vụ án, có một chi tiết khiến Công an huyện Nghi Xuân lưu tâm, và đó cũng chính là nút thắt để tháo gỡ bế tắc. Đó là chi tiết về vụ trộm tài sản tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, huyện Thanh Chương diễn ra vào tháng 7/2014.

Lật lại hồ sơ cho thấy, thời điểm nói trên, đối tượng Đặng Công Nguyên (SN 1970) trú tại khối 13, phường Hà Huy Tập, TP Vinh lợi dụng đêm tối đã lẻn vào trường trộm cắp một bộ máy vi tính.

Sự việc sau đó được Công an huyện Thanh Chương vào cuộc điều tra, đối tượng Nguyên bị bắt và bị tòa án xử 40 tháng tù giam. Một cán bộ Công an huyện Thanh Chương cung cấp thêm thông tin, thời điểm này trên địa bàn huyện Thanh Chương nói riêng và một số địa phương khác của tỉnh Nghệ An, rộ lên nạn mất cắp trong công sở, song đối tượng Nguyên chỉ thừa nhận vụ trộm tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách. Đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, đã 4 lần bị kết án tù về cùng tội danh trộm cắp tài sản.

Từ thông tin này, một mũi trinh sát lập tức tìm đến hộ khẩu đăng ký của Nguyên để tìm hiểu về đời sống của đối tượng kể từ khi mãn hạn tù trở về địa phương vào năm 2017, song Nguyên không về sinh sống tại đây mà ở với vợ cùng 2 con tại phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò.

Trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc cho Ban chuyên án. Ảnh: Hà Thư Từ những dữ liệu, chứng cứ thu thập được, xác định đối tượng Nguyên là nghi can số 1 trong các vụ trộm công sở trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua, Công an huyện Nghi Xuân đã xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh, xác lập chuyên án để đấu tranh, lên kế hoạch bắt giữ.



Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng ban Chuyên án cho biết thêm, qua nghiên cứu, phân tích hồ sơ quá khứ của đối tượng, yêu cầu đặt ra đối với Ban chuyên án là phải bắt được quả tang, cùng với tang chứng, vật chứng cụ thể thì mới đấu tranh, khai thác được. Nếu không, với bản tính ma mãnh của mình, Nguyên sẽ quanh co chối tội. Để làm được điều này, một tổ trinh sát bí mật ém tại khu vực nhà riêng của đối tượng để theo dõi nhất cử, nhất động. Sau nhiều ngày kiên trì mật phục, đến đêm ngày 10/3/2021, trinh sát phát hiện Nguyên chuẩn bị một cái giá để đồ, gắn phía sau yên xe máy BKS 37B2-137.40, sau đó lặng lẽ chạy xe ra khỏi nhà. Biết đối tượng chuẩn bị hành sự, trinh sát lập tức báo về xin ý kiến chỉ đạo để phá án, mặt khác bám sát đối tượng không để mất dấu vết.

Rời nhà, Đặng Công Nguyên chạy xe qua cầu Cửa Hội, sang phía tỉnh Hà Tĩnh. Vừa đi, đối tượng vừa rất cảnh giác, thường xuyên ngoảnh lại phía sau và quan sát xung quanh xem có ai bám đuôi không. Ngoài ra, để tránh bị camera an ninh nhà dân phát hiện, Nguyên cố tình chạy vòng vèo qua nhiều ngõ xóm. Tầm 20 giờ cùng ngày, đối tượng đi vào một nghĩa địa ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân để giấu xe máy, sau đó mang theo đồ nghề đã chuẩn bị sẵn men theo ruộng lúa, đi bộ khoảng 2km đến nhà văn hóa thôn Thuận Hợp, phá khóa đột nhập vào bên trong lấy đi một chiếc âm li, loa thùng và một số vật dụng khác thì bị các trinh sát trong ban chuyên án ập vào, bắt quả tang.

Bước đầu, Nguyên thừa nhận đã một mình gây ra 8 vụ đột nhập công sở trộm tài sản tại huyện Nghi Xuân, 6 vụ tại huyện Đức Thọ và 2 vụ tại TX. Hồng Lĩnh. Ngoài ra, Nguyên cùng với đồng bọn còn thực hiện hơn 20 vụ đột nhập các trường học, nhà văn hóa ở các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An để trộm cắp tài sản. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra, mở rộng./.