Tình trạng điện phập phù tại một số chợ ở Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Chỉ sau 1 ngày tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Thanh Chương đã bắt giữ 2 đối tượng trộm tài sản, đồng thời thu hồi tài sản để trao trả cho bị hại.

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Diễn Châu phản ánh điểm giao nhau giữa đường sắt và đường liên xã từ xã Diễn Đoài đi xã Diễn Trường và từ xã Diễn Lộc đi xã Diễn Thịnh thường xuyên xảy ra tai nạn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rào chắn tự động, lát bê tông hai bên đường ray tại điểm giao cắt để đảm bảo an toàn giao thông.

Nga vừa thông báo Ukraine đã mất "hệ thống vũ khí mạnh mẽ" do Mỹ cung cấp trong cuộc chiến ở miền Đông.

Quế Linh - Bạn gái cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng vừa tốt nghiệp Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô được nhận Bằng khen "Sinh viên 5 tốt" do Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trao tặng.

Ngày 6/7, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Lâm để điều tra về hành vi “Giết người”.

(Baonghean.vn) - Sáng nay (7/7), cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 36.000 thí sinh của Nghệ An chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

(Baonghean.vn) - Theo thông tin mà Báo Nghệ An có được, CLB Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thiếu vắng một số trụ cột trong chuyến làm khách của đội bóng xứ Nghệ, tại vòng 6 V.League 2022.

(Baonghean.vn) - Hơn 36.000 thí sinh của tỉnh Nghệ An làm thủ tục để bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT; 6 tháng đầu năm Nghệ An đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch; Chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ"; Lượng hành khách tại Sân bay Vinh 6 tháng đầu năm 2022 vượt cả năm 2021… là những thông tin nổi bật ngày 6/7.

(Baonghean.vn) - Mặc dù tàn tật, chân tay co quắp, di chuyển khó khăn, nhưng chị Trần Thị Hiền (40 tuổi) ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương vẫn lạc quan, chăm chỉ lao động để sáng tạo những tác phẩm hội họa đẹp mắt, hấp dẫn. Tấm gương vượt lên nghịch cảnh của chị khiến nhiều người phải cảm phục.

“Đấu trí” là một dự án phim đặc biệt lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính thời sự, những đại án tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế, phơi bày nhiều mưu mô thủ đoạn, những hoạt động ngầm của nhóm tội phạm “cổ cồn trắng”, những liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức. Phim do VFC sản xuất chính thức lên sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1 từ 18/7/2022.

(Baonghean.vn) - Sáng 6/7, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Là cánh rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An, nhưng từ nhiều năm nay, người dân ở thị xã Hoàng Mai và Quỳnh Lưu vẫn tự ý công khai chặt phá rừng phòng hộ. Không những thế, người dân còn làm trang trại chăn nuôi quy mô lớn, dựng nhà kiên cố ngay giữa rừng. Đó là thực trạng đang xảy ra ở những cánh rừng do Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý.