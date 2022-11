Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức năm 2022

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quế Phong vừa chủ trì phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

(Baonghean.vn) - Sau khi được Nhà nước đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối từ Tỉnh lộ 534B tại xã Tân An với Tỉnh lộ 534D tại xã Phú Sơn (gọi tắt là đường Hương - Phú - Hành), người dân và chính quyền địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công vào đầu tháng 12 tới.

(Baonghean.vn) - Trong 2 tháng gần đây, trên địa bàn Nghệ An xảy ra hàng chục vụ trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự như đền, chùa, nhà thờ họ. Các vụ trộm hầu hết xảy ra vào đêm khuya. Các đối tượng dùng công cụ để cạy cửa đột nhập, phá két sắt để tiến hành hành vi phạm tội.

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, vào 10h sáng 25/11 đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị trượt chân mất tích khi đi bắt cá tại khu vực đập tràn Thạch Tiền, thuộc địa phận xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên.

(Baonghean.vn) - Mùa giải 2022 chỉ vừa mới kết thúc nhưng Sông Lam Nghệ An đã tích cực tham gia vào thị trường chuyển nhượng. Những ngày qua, trung vệ Janclesio Almeida Santos (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) được ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ ráo riết liên hệ.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với dải hội tụ trên cao nên trong các ngày từ 23-25/11, trên địa bàn khu vực TP. Vinh và vùng phụ cận có mưa to đến rất to.