Xây dựng Đảng Tổ công tác của tỉnh rà soát, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính tại huyện Nghĩa Đàn Chiều 1/4, Tổ công tác rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đã có cuộc làm việc với huyện Nghĩa Đàn.

Đoàn do đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nghĩa Đàn.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện quý I/2025. Theo đó, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nghĩa Đàn đã có nhiều đổi mới, quyết liệt, cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra tiếp tục có bước chuyển biến tích cực.

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm 2025 (giá trị sản xuất tăng thêm theo giá so sánh 2010) đạt 12,26% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó: Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 5,62%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,93% (công nghiệp tăng 16,48%; xây dựng tăng 6,12%); khu vực dịch vụ tăng 18,86% so với cùng kỳ 2024.

Thu ngân sách quý I/2025 (tính đến ngày 28/3/2025) đạt 48.856 triệu đồng, đạt 30,98% dự toán HĐND huyện giao và đạt 33,07% dự toán UBND tỉnh giao. Tính đến ngày 20/3/2025, trên địa bàn toàn huyện đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công hơn 81,7 tỷ đồng, đạt 51,41%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác triển khai sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện bài bản, đúng lộ trình, tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả, không làm xáo trộn lớn đến hoạt động của bộ máy chính quyền và đời sống nhân dân. Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo ổn định, liên tục, thông suốt, hiệu quả không bị gián đoạn, không bị ngưng trễ.

Tại cuộc làm việc, UBND huyện kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương như đề nghị tỉnh có văn bản hướng dẫn phân nhóm, phân loại chi tiết, cụ thể để xác định việc tạm dừng cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, thuê tài sản; tạm ứng vốn đầu tư các công trình, dự án và báo cáo tổng thể tình hình thực hiện, tổng dư nợ trên địa bàn các địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Công văn số 1547/UBND-KT ngày 03/03/2025 của UBND tỉnh.

Địa phương cũng kiến nghị tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 67 để các huyện có cơ sở giải quyết chế chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy được thuận lợi. Đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch các thị tứ, quy hoạch vùng sâu khi có phương án xác định trung tâm cụm xã để có quỹ đất xây dựng ở các xã mới, tránh chồng chéo, lãng phí; Sở Nông nghiệp và Môi trường có hướng dẫn để việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tính dự báo, sớm được triển khai để xác định các vị trí, dự án cho các xã mới (sau sắp xếp).

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo định hướng và triển khai quy hoạch mạng lưới trường, lớp học đồng bộ, phù hợp với chủ trương xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn báo cáo tình hình, các ý kiến phát biểu của thành viên dự họp, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực của huyện Nghĩa Đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Nghĩa Đàn bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để tập trung rà soát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Nghĩa Đàn cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, nêu cao trách nhiệm, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Rà soát khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện Nghĩa Đàn cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Huyện phân loại công trình để tập trung chỉ đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính quản lý thu - chi tài chính.

Huyện cũng cần quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống cháy rừng, chuẩn bị các điều kiện tốt cho kỳ thi THPT trên địa bàn; đôn đốc tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; nắm chắc tình hình đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Đối với công tác sắp xếp đơn vị hành chính, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Nghĩa Đàn với tinh thần khẩn trương, bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đánh giá toàn diện dựa trên các yếu tố về diện tích, dân số, văn hóa, lịch sử, liên kết vùng,... đưa ra phương án sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp, khoa học theo đúng các tiêu chí, quy định, tạo sự đồng thuận cao nhất.

Đồng thời, rà soát lại trình độ đào tạo, chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để chủ động trong công tác xây dựng phương án bố trí đội ngũ sau sắp xếp. Quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức nhất là đối với cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178.

Huyện cần chủ động quán triệt và tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị huyện Nghĩa Đàn rà soát và báo cáo với tỉnh về tiến độ các công trình dự án đang xây dựng dở dang, đề xuất phương án triển khai phù hợp, tránh lãng phí, phát huy hiệu quả công trình.