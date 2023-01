Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết cổ truyền Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, chiều nay 13/1, đoàn Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, gửi lời chúc đến cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Nghệ An.

Tham gia đoàn còn có Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh; các vị linh mục trong Giáo phận Vinh và các Giáo hạt, Đại chủng viện, Tiền chủng viện…

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tiếp đón đoàn; Tham gia tiếp đón đoàn còn có Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, thủ trưởng các phòng cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Trong không khí mừng Tết cổ truyền dân tộc, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ: Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Nghệ An đã bảo đảm tốt các nhiệm vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, bằng tình cảm, trách nhiệm lực lượng BCHQS tỉnh đã làm tốt công tác dân vận thông qua các hoạt động được tuyên truyền tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Phong trào “Gắn kết yêu thương giữa Lương và Giáo”; “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển; “Hành trình tuổi trẻ làm theo lời Bác”... và nhiều hoạt động cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long thay mặt đoàn Toà Giám mục Giáo phận Vinh gửi lời chúc năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Nghệ An.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã gửi lời cảm ơn chân thành và tặng quà cho đoàn Toà Giám mục Giáo phận Vinh. Đồng chí mong muốn các giám mục, linh mục, tu sĩ nam, nữ, chức việc và bà con giáo dân các giáo phận tiếp tục phát huy tinh thần "Kính chúa, yêu nước", "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", đoàn kết, yêu thương, ngày càng gắn chặt tình “Quân với dân như cá với nước”./.