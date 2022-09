Toàn bộ học sinh ở Trường THCS Khai Lạng (Anh Sơn) đã đến trường học tập đầy đủ

(Baonghean.vn) - Sau khi Chủ tịch UBND huyện có buổi đối thoại trực tiếp với người dân, sáng nay toàn bộ học sinh THCS Khai Lạng đã đến trường, đi học đầy đủ.

Sáng 12/9, thầy Lê Đình Hà – Hiệu trưởng THCS Khai Lạng (huyện Anh Sơn) cho biết, toàn bộ 154 học sinh khối 6, 7, 8 của điểm trường xã Lạng Sơn sáng nay đã đến trường đầy đủ. Tương tự, 52 em học sinh khối 9 của xã Lạng Sơn cũng đã đến điểm trường ở xã Khai Sơn.

Trong khi đó, phía ngoài cổng trường, cũng không còn cảnh phụ huynh tập trung đông đúc như những ngày qua. Việc dạy và học vì thế diễn ra bình thường. “Sáng nay cả thầy và trò đều rất phấn khởi”, thầy Hà nói.

Một ngày trước, ông Hoàng Quyền – Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác, về xã Lạng Sơn để đối thoại với phụ huynh và nhân dân xã Lạng Sơn liên quan đến việc sáp nhập Trường THCS Khai Lạng. Hội nghị đối thoại có 30 lượt ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất của phụ huynh và nhân dân xã Lạng Sơn. Toàn bộ ý kiến đều được lãnh đạo huyện tiếp thu, giải thích rõ ràng cho bà con.

Sau buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn kết luận: UBND huyện ghi nhận kiến nghị của phụ huynh và nhân dân xã Lạng Sơn, huyện sẽ chỉ đạo các phòng liên quan, tham mưu rà soát, đánh giá lại một cách khách quan, tổng thể việc thực hiện Đề án sáp nhập Trường THCS Khai Lạng, đảm bảo phù hợp với các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền và có phương án đảm bảo các quy định, phù hợp với tình hình thực tế trước năm học 2023-2024.

Chủ tịch UBND huyện giao cho Trường THCS Khai Lạng, Trường THCS Tào Sơn chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho học sinh đến trường học tập và có kế hoạch cập nhật kiến thức cho học sinh trong thời gian các em nghỉ học vừa qua. Trường THCS Khai Lạng phải tập trung nâng cao chất lượng dạy học tại 2 điểm trường Lạng Sơn và Khai Sơn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng giao cho Công an huyện tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đến trường. Đồng thời, phối hợp với nhà trường, địa phương để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trường học, phòng chống các tệ nạn, bạo lực học đường.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cũng yêu cầu phụ huynh cho học sinh đến trường học đầy đủ theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm học 2022-2023 (các lớp 6, 7, 8 học tại điểm trường Lạng Sơn, lớp 9 học tại Khai Sơn hoặc Tào Sơn theo nguyện vọng). Đề nghị phụ huynh phối hợp với các nhà trường, UBND xã Lạng Sơn để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trường học, phòng chống các tệ nạn, bạo lực học đường.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn giao cho UBND xã Lạng Sơn sớm xử lý, khắc phục tạm thời các đoạn đường xuống cấp thuộc địa bàn xã giáp với đường mòn Hồ Chí Minh để đảm bảo thuận lợi sinh hoạt đi lại cho nhân dân và học sinh đến trường.

Trước đó, như Báo Nghệ An đã nhiều lần phản ánh, kể từ sau lễ khai giảng, hàng trăm người tập trung trước cổng Trường THCS Khai Lạng cơ sở 2, đóng ở xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn để phản đối sáp nhập trường. Nhiều học sinh bị ngăn cản vào lớp để học. Vì thế mà trong những ngày qua, chỉ có số lượng nhỏ học sinh được đến trường.

Trong khi đó, lãnh đạo huyện Anh Sơn cho biết, việc sáp nhập Trường THCS Lạng Sơn và Trường THCS Khai Sơn được UBND huyện Anh Sơn thực hiện từ năm học 2018 - 2019, thành Trường THCS Khai Lạng (đóng tại xã Khai Sơn). Điểm trường mới cách Trường THCS Lạng Sơn cũ hơn 4 km. Hiện đề án đã được phê duyệt, triển khai nhưng sau 4 năm học, chỉ có khối 9 chuyển về trường chính THCS Khai Lạng. Các khối 6, 7, 8 của xã Lạng Sơn vẫn học ở cơ sở 2.

Theo lộ trình, đầu năm học này, toàn bộ khối 6, 7, 8 sẽ được chuyển về trường mới. Nhưng khi nhận được thông tin, nhiều hộ dân đã đồng loạt gửi đơn thư phản đối vì cho rằng, quãng đường quá xa, cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Nhận thấy một số người dân vẫn chưa đồng thuận, ngày 15/7, Thường trực Huyện ủy Anh Sơn đã ra thông báo về quyết định chưa sáp nhập các khối lớp còn lại điểm trường Lạng Sơn về điểm trường Khai Sơn trong năm học 2022-2023. Tuy nhiên, cũng như đã thông tin, nhiều người dân vẫn không bằng lòng, họ tiếp tục không cho con em đến trường để gây áp lực, yêu cầu phải hủy bỏ đề án sáp nhập trường đã ban hành từ 4 năm trước...