Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Nghệ An dự kiến đạt 7- 7,3%

(Baonghean.vn) - Năm 2023, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nghệ An đạt 7,3%; thu ngân sách ước đạt 17.771 tỷ đồng; thu hút FDI đến nay đã đạt 1,298 tỷ USD.

Chiều 24/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên UBND tỉnh thống nhất đánh giá, năm 2023, toàn tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng, tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả của UBND tỉnh; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương và sự nỗ lực của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả khá tích cực trên nhiều ngành, lĩnh vực với 24/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, kinh tế duy trì được đà tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 7- 7,3% (số ước tính nội bộ, số liệu chính thức sẽ được cập nhật khi Tổng cục Thống kê công bố). Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,55%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 7,68%; khu vực dịch vụ ước tăng 8,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,0%.

Thu hút đầu tư FDI tiếp tục là điểm sáng nổi bật, tổng vốn đăng ký đến ngày 20/11 đạt hơn 1,298 tỷ USD, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn. Đặc biệt, năm 2023 Nghệ An tiếp tục lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,88 tỷ USD, tăng 13,51% so với năm 2022, đạt 100,4% kế hoạch.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng trình bày báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Đến ngày 20/11, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân hơn 6.004 tỷ đồng, đạt 66,47%; trong đó vốn đầu tư công tập trung giải ngân trên 3.160 tỷ đồng, đạt 56,59%. Dự kiến năm 2023, tổng vốn đầu tư công ước giải ngân đạt 95,11% kế hoạch, trong đó nguồn đầu tư công tập trung ước đạt 95,72%. Nhiều công trình, dự án quan trọng đã được đẩy nhanh tiến độ, một số dự án đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Thu ngân sách năm 2023 ước đạt 17.771 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 79,02% thực hiện năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 16.600 tỷ đồng, đạt 113,8% dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 1.150 tỷ đồng, bằng 92% dự toán. Chi ngân sách năm 2023 ước thực hiện 35.661 tỷ đồng, bằng 107,5% dự toán.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2024... Ảnh: Phạm Bằng

Công tác cải cách hành chính được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến rõ nét; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng ban. Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh theo đúng kế hoạch.

Cùng với đó, làm tốt công tác chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được triển khai sôi nổi, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh đã vận động được 148 tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở với 12.196 căn, tương ứng 618.144 tỷ đồng, đến nay đã xây dựng, sửa chữa được 5.322 căn.

Đặc biệt, Nghệ An đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để tiếp tục tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục trình bày báo cáo kết quả công tác đối ngoại 2023, chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục như: Chỉ tiêu tăng trưởng GRDP chưa đạt được mục tiêu đề ra, tạo áp lực lớn cho việc hoàn thành các mục tiêu của cả giai đoạn 2021-2025; hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số chương trình, dự án còn chậm; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, công tác cải cách hành chính mặc dù đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.