Tổng Công ty Phát điện 1 trao 300 triệu đồng hỗ trợ người dân huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 24/10, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giao nhiệm vụ phối hợp cho Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao 300 triệu đồng hỗ trợ cho đồng bào huyện Kỳ Sơn khắc phục thiên tai.

Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, bão số 3 và hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu nhiều trận mưa to và rất to, gây ngập lụt trên diện rộng ở các huyện Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Đô Lương, Anh Sơn...

Đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình khác của địa phương.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn về việc ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, đồng thời thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội, ngày 24/10, Tổng công ty Phát điện 1 đã trao tặng 300 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, sạt lở tại huyện Kỳ Sơn.

Tổng Công ty Phát điện 1 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, là đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, EVN GENCO1 có nhiệm vụ: Tổ chức sản xuất điện một cách an toàn, ổn định và hiệu quả, vận hành thương mại trong thị trường phát điện cạnh tranh; đầu tư các Dự án nguồn điện mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.